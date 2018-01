Eyskens: "Uitspraken van Bart De Wever zijn ongehoord" ep

Bron: Belga Vincent Duterne/photonews Mark Eyskens vindt het voorbarig om van een crisissfeer te spreken. Oud-premier Mark Eyskens vindt de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever - die gisterenavond zei dat zijn partij de regering zal laten vallen als de coalitiepartners het ontslag van staatssecretaris Theo Francken vragen - "ongehoord voor iemand die deelneemt aan een regering". Maar een echt 'parfum de crise' hangt er nog niet, zei de CD&V-coryfee vanochtend voor aanvang van het partijbureau van de christendemocraten. "Het energiepact is veel belangrijker"

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde gisterenavond in VTM Nieuws op de aanhoudende kritiek van CD&V'ers op zijn staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Kamerlid Eric Van Rompuy en Europarlementslid Ivo Belet lieten gisteren nog eens blijken dat de N-VA'er "zijn conclusies moet trekken" na de Soedanese repatriëringsaffaire.

Leugens van Francken

Veel CD&V'ers lieten vanochtend voor aanvang van het partijbureau niet in hun kaarten kijken. Enkel Mark Eyskens legde een verklaring af. Hij vindt het "ongehoord" dat de N-VA-voorzitter spreekt over het laten vallen van de regering, maar noemt het tegelijkertijd "voorbarig" om van een echte crisissfeer te spreken. "Dat Francken heeft gelogen tegen premier Michel, is vooral voor hem een probleem. Maar de vraag is natuurlijk of hij nog voldoende krediet heeft om geloofwaardig over te komen in het parlement.

Kernuitstap in gevaar?

Het Energiepact, en de bijhorende kernuitstap in 2025, zijn voor CD&V "veel belangrijker", zegt Eyskens. N-VA schoof dat pact op de lange baan, de andere coalitiepartners blijven resoluut bij de kernuitstap. "N-VA heeft daar een houding aangenomen die regelrecht indruist tegen die van het parlement. Als De Wever daarmee de aandacht wil afleiden van de Soedan-affaire, dan is dat tamelijk kinderachtig natuurlijk", zegt Eyskens. "Maar hij zet daarmee wel de toekomst van het hele pact en de energiebevoorrading op het spel."

Begrip voor Michel

De oud-premier nam het tot slot nog op voor premier Charles Michel. Partijgenoot en Kamerlid Eric Van Rompuy noemde die gisteren een "handpop van N-VA", maar Eyskens kan meer begrip opbrengen voor de premier. "Je mag de moeilijkheid van de job van eerste minister in België niet onderschatten. Ik heb veel sympathie voor Michel en hij doet wat hij kan in een dergelijke coalitie."