ExxonMobil: “Vlaanderen compenseert ons terecht voor hogere klimaatkosten” ADN

14 november 2019

14u47

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil is niet blij met uitspraken van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), waarin volgens hen gesuggereerd wordt dat de Vlaamse overheid hen onterecht compensatiemaatregelen toekent als tegemoetkoming voor de CO2-kosten in de energiefactuur. "Deze bewering is onjuist en kort door de bocht."

Bond Beter Leefmilieu is ontevreden dat de Vlaamse regering ook in de komende jaren grote stroomverbruikers 'maximaal' zal compenseren met geld uit het Klimaatfonds. BBL en Greenpeace berekenden dat er tussen 2015 en 2018 al zowat 148 miljoen euro naar grote bedrijven ging.

Terecht

Ook ExxonMobil zou in dezelfde periode 5,6 miljoen euro uit het fonds ontvangen hebben. Maar dat is volgens het bedrijf terecht: "Vele tientallen bedrijven in de chemie-, staal- en andere sectoren in Vlaanderen ontvangen steun uit het Vlaams Klimaatfonds", reageert het bedrijf in een persbericht.



"Deze steun, die ook in andere Europese landen bestaat, vloeit voort uit EU-afspraken om grote energieverbruikers te compenseren voor het nadeel dat zij ondervinden van de doorbelasting van CO2-kosten in elektriciteitsprijzen. Daardoor kunnen efficiënte Europese bedrijven blijven concurreren met bedrijven buiten Europa, die geen hogere kosten door klimaatbeleid ervaren.”

Efficiënt

Het bedrijf is dus van mening dat het een logische keuze is om hun concurrentievermogen op deze manier te ondersteunen. "De compensatie die ExxonMobil ontvangt is niet hoger dan wat andere Vlaamse bedrijven ontvangen en volledig in lijn met EU-regels. Andere Europese landen gebruiken dezelfde methodiek."

Het verduidelijkt dat de ExxonMobil-raffinaderij in Antwerpen geen steun ontvangt, de twee chemiefabrieken in Antwerpen wel. Daaraan voegt ExxonMobil toe dat het al jaren investeert om de emissies van zijn fabrieken te reduceren. "Zo behoort de ExxonMobil-raffinaderij in Antwerpen tot de meest efficiënte fabrieken in Europa.”