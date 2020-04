Extremisten roepen op tot geweld tijdens coronacrisis: “Met alcoholgel kan je ook brand stichten” KVDS

22 april 2020

09u34 24 Staatsveiligheid waarschuwt in een opmerkelijke publicatie op haar website voor het “verborgen gevaar” achter de coronacrisis. Het gaat onder meer om groeperingen die via sociale media fake news verspreiden om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Verder gaat het ook om extremisten – zowel rechts als links – die oproepen om te profiteren van de crisis om chaos te stichten.

Aan de rechtse kant zijn onder meer de Knights of Flanders actief, die de valse theorie verspreiden dat Covid-19 voortgekomen is uit het griepvaccin. Ook haatzaaiers die moslims viseren, zijn actief. Zo beweert Nation dat besmette moslims met een fatwa – een juridisch advies in de islam – opgeroepen worden om te hoesten in het gezicht van ongelovigen. Een kwakkel.

Pamflet

Maar ook extreemlinks laat zich niet onbetuigd. Dat blijkt onder meer uit een pamflet dat op 8 april gepubliceerd werd op de linkse anarchistische website Indymedia Bruxsel. Het roept op om gebruik te maken van de coronacrisis om geweld te plegen op de politie, cipiers en telecominfrastructuur. Het doel: de maatschappij zo veel mogelijk schade toebrengen.



“Met alcoholgel kan je niet alleen je handen ontsmetten, maar ook brand stichten”, steekt de anonieme auteur van wal, waarna hij schrijft dat de tijd rijp lijkt “om aan te vallen”. “Onze tegenstander is volledig geconcentreerd op andere zaken. Grijp je kans en kijk wat er kan gebeuren. De ordediensten zijn meer dan ooit aanwezig op straat met wagens, drones of te voet. Ze zijn ook meer overspannen dan ooit. Wat zou er gebeuren als ze bedreigd zouden worden met de dood in hun bastions? Als ze zouden worden aangevallen met stenen, molotovcocktails en bommetjes? In het midden van de nacht als ze slapen? Of tijdens hun patrouilles?”

Ook cipiers worden geviseerd: “Wat zou er gebeuren als de wagens van de cipiers bewerkt zouden worden met een schroevendraaier, een hamer of lucifers? Als ze zelf aangevallen zouden worden als ze naar huis gaan?” Net als telecominfrastructuur: “Wat zou er gebeuren als enkele glasvezelkabels onder een makkelijk te openen luik gesaboteerd zouden worden? Of als bepaalde relaisantennes op strategische plaatsen plots niet meer zouden werken?”

Anarchist

De anarchist roept vervolgens op om volgende maand aan te vallen. “Maar als je te ongeduldig bent om te wachten tot mei, hoef je niet te aarzelen om al in april aan te vallen”, klinkt het nog.

Naast de Staatsveiligheid zijn ook het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD en het federaal parket op de hoogte van de dreigementen op Indymedia. Er wordt echter niet over gecommuniceerd.

