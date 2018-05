Extreme temperaturen blijven uit tijdens 20 km door Brussel: 550 lopers hebben verzorging nodig, één man gereanimeerd VDBS SPS

27 mei 2018

05u12

Bron: eigen berichtgeving, belga 58 Ongeveer 550 mensen die deelgenomen hebben aan de 20 km door Brussel, hadden verzorging nodig. Dat meldt Nancy Ferroni, de woordvoerster van het Rode Kruis. Een twintigtal gevallen had duidelijk te maken met de hitte, gekoppeld aan de forse inspanningen. Een vijftiental mensen werd overgebracht naar een ziekenhuis voor verdere verzorging. Eén man met hartproblemen moest gereanimeerd worden.

Het eerste startschot werd om 9.35 uur gegeven voor de atleten met een handicap. Om 10 uur was het aan de eliterenners, waarna om de vijf minuten in verschillende golven de overige duizenden lopers aan hun 20 kilometer begonnen. Zowat 40.000 lopers stonden aan de start van de 39ste editie van de loopwedstrijd.

Voorzorgen

Er werd rekening gehouden met warme omstandigheden, maar uiteindelijk bleef de gevreesde hitte wat uit. Het Rode Kruis was met 430 vrijwilligers ter plaatse. Er waren zo'n 14 medische posten langs het parcours. Er was ook een bezemwagen die opgevers ophaalde en voorts stonden 12 ziekenwagens en drie medische interventiewagens ter beschikking. Er waren zo'n 330 interventies langs het parcours en 220 aan de aankomst. "De balans is niet zo negatief", benadrukt Ferroni. "Het lijkt erop dat de mensen hun voorzorgen hebben genomen."

Wegwerpflesjes

Er was wel heel wat kritiek van milieuverenigingen op het uitdelen van 300.000 wegwerpflesjes water. "Wij zijn altijd zeer begripvol geweest voor ecologische bekommernissen", zegt de organisatie daarover. "We werken met het bedrijf Spa samen. Die produceren de flesjes met gerecycleerd plastic. Het opnieuw ophalen van de gebruikte flesjes gebeurt samen met de schoonmaakdiensten van de stad Brussel. Zo zijn we zeker dat de gebruikte flesjes worden gerecycleerd na afloop."

Voor het startschot waren heel wat prominenten aanwezig zoals Europees kampioen judo Toma Nikiforov, Europees president Donald Tusk en premier Charles Michel (MR), die vorig jaar gehoorschade opliep bij het startschot. Dit jaar zorgde Michel ervoor dat dat hem niet nog eens overkwam: de premier had zelf het pistool vast en controleerde dus waar hij het schot kon lossen.

Onder de 40.000 lopers zijn liefst 128 verschillende nationaliteiten. Honderden organisaties bundelen ook opnieuw de krachten om samen te lopen voor vele goede doelen. Zo loopt vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) samen met het team van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid.