Extreme fitnesshype bij jongeren baart zorgen: “Dit kan ronduit gevaarlijk zijn” TTR

13 maart 2018

18u27

Bron: Radio 1 14 Niet alleen tienermeisjes, maar ook jongens willen een afgetraind lichaam. Om dat doel te bereiken, spenderen ze uren in de fitnesszaal. Sporten is gezond, maar volgens inspanningsfysiologen is de extreme fitnesshype bij jongeren niet bepaald zonder gevaar.

"Er is een enorme trend dat jongeren liefst zo vroeg mogelijk aan een sixpack moeten geraken” zegt Peter Hespel, professor inspanningsfysiologie, vandaag in een interview met Radio 1. “Het foute daaraan is dat krachttraining bij jongeren gebruikt wordt op een verkeerde manier. Het dient bij hen enkel om de uitstraling van de buik te verbeteren."

Volgens Hespel zou een krachttraining bij jongeren vooral de beweeglijkheid en de houding moeten verbeteren. Als tieners geen goede begeleiding krijgen, kan extreem sporten immers blijvende schade veroorzaken. "Het wordt vooral gevaarlijk wanneer je met grote en losse gewichten gaat werken, want dan kan je rugkwetsuren krijgen", waarschuwt de professor inspanningsfysiologie. "Overdrijven is nooit goed."

Krachttraining moet een traject zijn dat geleidelijk wordt opgebouwd. Vooral een goede techniek is daarbij belangrijk. "Dat kan al vanaf jonge leeftijd, met oefeningen met het eigen lichaamsgewicht en met lichte gewichten. Maar als je nog nooit krachttraining gedaan hebt en plots met zware gewichten gaat werken, kan het zijn dat je nooit de juiste techniek onder de knie gekregen hebt", besluit Hespel.