Extreme dierenmishandeling in Diksmuide: labrador verdronken in IJzer met zak stenen rond achterpoten Jelle Houwen

29 juni 2018

17u47

Bron: eigen berichtgeving 4429 In Diksmuide is deze middag een extreem geval vastgesteld van dierenmishandeling. Wandelaars troffen er tegen de middag een verdronken Labrador aan op de oever van de IJzer ter hoogte van de Tervaetebrug. De viervoeter lag met zijn kop op de oever en de ledematen in het water.

De brandweer werd opgeroepen om het kadaver te bergen maar deed een lugubere ontdekking. Aan de achterpoten was immers een zak vastgemaakt met stenen in. Het dier werd dus verzwaard en kon onmogelijk zelf op het droge komen. De jonge hond stierf wellicht door een combinatie van verdrinking en uitputting.

Meteen werd ook de politie opgetrommeld die op haar beurt de Vlaamse Inspectiedienst voor Dierenwelzijn inschakelde. “Het dier werd dus zeker kwaadwillig in de Ijzer gedumpt”, zegt korpschef Johan Geeraert van de politie Polder. “Het heeft ons flink wat moeite gekost maar we hebben via de chip de eigenaar van de hond kunnen traceren. Het gaat om een man uit Diksmuide. Via onderzoek konden we ook achterhalen wie de hond daar dumpte. Dat is een kennis van de eigenaar. Beide mannen werden opgepakt voor verhoor.”

De twee zijn niet aangehouden en worden verdacht van dierenverwaarlozing en mishandeling. Het is aan het parket om te beslissen of het de mannen zal vervolgen. Er staan strenge straffen op dierenmishandeling. Waarom het duo de hond zo afmaakte is niet duidelijk.