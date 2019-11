Extreemrechtse Zweden Democraten voor eerste keer ooit grootste partij in peilingen TT

15 november 2019

14u24

De extreemrechtse anti-migratiepartij Zweden Democraten heeft voor de eerste keer ooit de regerende sociaaldemocratische partij van premier Stefan Löfven ingehaald in een nationale peiling. Mochten er vandaag parlementsverkiezingen zijn in het Scandinavische land, dan zou 24,2 procent van de kiezers op de Zweden Democraten stemmen, tegenover 22,2 procent voor de sociaaldemocraten.

De regerende partij Socialdemokraterna is al meer dan 100 jaar de grootste partij van Zweden en bouwde er in de 20ste eeuw met succes de sociale welvaartsstaat uit. Tientallen jaren lang haalde de partij er tussen de 40 en de 50 procent, maar sinds de jaren 90 kalft de aanhang van de partij geleidelijk af. Bij de laatste verkiezingen in 2018 haalden de sociaaldemocraten nog 28,3 procent, waarmee ze wel de grootste bleven.

De partij vormt nu een minderheidsregering met de Groenen onder leiding van premier Löfven. De peilingscore van 22,2 procent is de laagste ooit, schrijft de krant Aftonbladet. dat de peiling liet uitvoeren.

De Zweden Democraten daarentegen zitten pas sinds 2010 in de Riksdag, het Zweedse parlement in Stockholm. Toen kreeg de partij amper 6 procent van de stemmen, maar dat was vorig jaar al opgelopen tot 17,5 procent.

En de partij doet het sindsdien enkel beter in de peilingen, gesteund door een electoraat dat zich kan vinden in de strenge migratie- en veiligheidsstandpunten van de partij. De Zweden Democraten hekelen de gulle migratiewetten in het land en willen dat het bendegeweld in steden als Malmö en Göteborg veel harder wordt aangepakt.

Partijleider Jimmie Åkesson reageert in Aftonbladet niet verbaasd op de goede score voor de Zweden Democraten. “Ik heb altijd gedacht dat we vroeg of laat de grootste partij zouden worden. Heel het jaar al spreken wij consequent over bendegeweld, de escalerende onveiligheid, de migratiepolitiek die niet werkt en de integratiepolitiek die de situatie nog heeft verslechterd. Meer en meer burgers ondervinden moeilijkheden in het dagelijks leven, en wij vormen een geloofwaardig alternatief.”

De volgende Zweedse parlementsverkiezingen vinden pas in 2022 plaats, maar volgens Åkesson is het duidelijk dat “het decennium van de sociaaldemocratische hegemonie voorbij is”.