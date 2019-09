Extreemrechtse "Mars op Brussel” gaat mogelijk niet door: politie geeft negatief advies TT

10 september 2019

14u38

Bron: Belga 16 De politie van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene heeft een negatief advies uitgesproken voor de extreemrechtse betoging "Mars op Brussel". Dat schrijft Bruzz en wordt bevestigd aan Belga. Het is Brussels burgemeester Close die de finale beslissing zal nemen over het al dan niet doorgaan van de mars.

De Mars op Brussel zou op zondag 15 september door de hoofdstad trekken. De betogers willen zich uitspreken tegen de nieuwe Vlaamse coalitie en hun verontwaardiging tonen over het ontbreken van Vlaams Belang in de Vlaamse regering. De extremistische groep Bloed, Bodem, Eer en Trouw zou achter de organisatie van de betoging zitten.

"Wat zowel pro- als tegenbetogingen betreft, is het advies van de politie negatief . Er is dus de intentie om te weigeren. Over de redenen kunnen we niet meer info geven", stelt politiewoordvoerster Ilse Van de keere.

De eindbeslissing ligt nu bij Brussels burgemeester Philippe Close, maar die weerhoudt zich voorlopig van commentaar. Volgens het protocol worden de aanvragers van de betoging nu uitgenodigd om zich te verweren. Nadien is het dan de burgemeester die definitief beslist.