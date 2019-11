Extreemrechtse groep brengt Hitlergroet in Fort van Breendonk, Van Langenhove suggereert complot “van staatsveiligheid” Redactie

23 november 2019

11u04

Bron: De Morgen, VRT 262 Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove noemde een bezoek van scholieren aan het Fort van Breendonk deze week “hen opzadelen met een flinke dosis zelfhaat”. Het is niet de eerste keer dat uiterst rechts een bijzondere aandacht toont voor het nazikamp. Een extreemrechtse groep bracht er deze zomer een Hitlergroet. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen en VRTNWS. De dader is de zoon van een voormalig Vlaams Belang-parlementslid. Partijvoorzitter Tom Van Grieken zegt dat zijn partij zich al “meermaals” van het “groepje idioten” heeft gedistantieerd, Van Langenhove suggereert dan weer een mogelijk complot “van staatsveiligheid of de media”.

De Vlaamse afdeling van de extreemrechtse groep Right Wing Resistance bracht deze zomer een bezoek aan het Fort van Breendonk, een voormalig concentratiekamp. Right Wing Resistance is een internationale groepering die in 2009 werd opgericht in Nieuw-Zeeland en sinds kort ook een Vlaamse afdeling heeft. Op 26 augustus plaatste de leider van de groep foto’s online waarop te zien is hoe ze in een groep van negen personen door het kamp wandelen. Een van hen brengt er de Hitlergroet.

In het concentratiekamp van Breendonk bracht het naziregime in totaal meer dan 3.590 personen onder in erbarmelijke omstandigheden, vooral verzetslieden en politieke gevangenen. Meer dan 300 mensen stierven ter plekke. Vele anderen werden daarna naar kampen in Duitsland overgebracht en kwamen daar om het leven. Ook zowat 500 Joden werden in Breendonk opgesloten, tot de nazi’s Kazerne Dossin in Mechelen in gebruik namen.

Het Casino

Right Wing Resistance poseerde deze zomer uitgebreid in wat in Breendonk ‘het casino’ heette, een zaal in het kamp waar de Wehrmacht en de SS dronk en at. Hier zouden ook schijnprocessen zijn gehouden. Breendonk staat erom bekend dat grote delen van het kamp intact zijn gelaten. Dat betekent dat in die eetzaal ook nog het hakenkruis aan de muur hangt, met de adelaar en het SS-opschrift: ‘Meine Ehre Heisst Treue’. Een van de groepsleden bracht een duidelijke nazigroet, die zo te zien door verschillende gsm’s werd vastgelegd. Het beeld dook nadien op Facebook op.

Vlaams Belang-familie

De Morgen kon de man in kwestie identificeren. G. V. was ondanks verschillende pogingen tot contact niet bereikbaar voor commentaar. V. komt uit een bekende Vlaams Belang-familie die wortels heeft in de collaboratie. Hij zou zelf geen mandaat hebben bij het Vlaams Belang, maar is regelmatig te zien op evenementen van de partij. Hij bezocht onder andere het partijcongres in maart, waar hij op de foto ging met Van Langenhove. Zijn vader is voormalig parlementslid voor de partij.

G.V. reageerde op sociale media onlangs ook nog op de brand in het toekomstige asielcentrum in Bilzen. “Die had beter gewacht tot ze erin zaten”, klonk het.

Van Grieken: “Ons al meermaals van gedistantieerd”

Vlaams Belang-partijvoorzitter Tom Van Grieken reageert op Twitter dat Right Wing Resistance “hetzelfde groepje idioten is waar het Vlaams Belang zich in het verleden al meermaals van heeft gedistantieerd”. Van Langenhove zelf beschuldigt De Morgen en de VRT er dan weer van de foto's al langer te hebben, en te hebben gewacht “tot het gepaste moment waarop ze mij er het meest mee kunnen beschadigen”.

Van Langenhove kent de personen op de foto naar eigen zeggen niet en noemt het gedrag “moreel verwerpelijk”. “Je moet al heel erg gestoord zijn om zulke dingen te doen, maar je moet nog veel gestoorder zijn om er dan nog foto’s van te nemen en die openbaar op Facebook te delen”, zegt hij op Twitter.

Het Kamerlid vindt dat bovendien “zo moeilijk te vatten dat een mens bijna zou gaan denken dat staatsveiligheid of de media deze idioten heeft betaald om de rechterzijde te beschadigen”. Dat is volgens Van Langenhove “een tactiek die vaak wordt toegepast”. “Verdacht”, klinkt het nog.

Dit is zo moeilijk te vatten dat een mens bijna zou gaan denken dat staatsveiligheid of de media deze idioten heeft betaald om de rechterzijde te beschadigen. Een tactiek die vaak wordt toegepast. Verdacht. (4/4) Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link

Geen klacht, wel onderzoek bij Unia

Het Fort, dat deel uitmaakt van het War Heritage Institute, een federale instelling, dient geen klacht in tegen G. V.. Geconfronteerd met de foto laat de adjunct-directeur Franky Bostyn weten dat zoiets “compleet onacceptabel” is, maar dat op de raad van bestuur werd beslist om geen klacht in te dienen om de extreemrechtse groep niet meer aandacht te schenken dan nodig is. Gelijkekansencentrum Unia zal de feiten wel onderzoeken. “Bewust een Hitlergroet brengen en op sociale media posten, is een strafbaar feit”, zegt woordvoerder Lode Nolf.

Diksmuidse leerlingen gaan op dezelfde dag op uitstap naar het Fort van Breendonk én naar de Moskee. Kinderen eerst opzadelen met een flinke dosis zelfhaat en ze nadien meteen voorstellen aan onze vervanger, die ons zal verlossen van de zelfhaat door ons te verlossen van onszelf. Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link