Extreemrechtse en eurosceptische frontvorming in Europees parlement krijgt flinke knauw



Poolse regeringspartij en Brexit Party willen niet in rechtse fractie Salvini TT

05 juni 2019

15u06

Bron: Reuters, Politico 0 De droom van Matteo Salvini, Italiaanse vicepremier en leider van de extreemrechtse partij Lega, om in het Europees parlement een groot extreemrechts en eurosceptisch blok te kunnen vormen, heeft vandaag een flinke knauw gekregen. Zowel de Brexit Party van Nigel Farage, op zichzelf de grootste partij van het parlement, als de Poolse conservatieve regeringspartij PiS, hebben laten weten niet in Salvini's fractie ENF te zullen stappen.

In heel wat landen gingen (extreem)rechtse en eurosceptische partijen er op 26 mei op vooruit. De eurosceptici zullen dan ook met heel wat meer zijn in het toekomstige halfrond, maar op dit moment lijkt het er op dat de verschillen tussen een aantal van hen nog altijd te groot zijn om samenwerking mogelijk te maken.

Ruwweg waren er de voorbije legislatuur op de rechterflank drie blokken: de ECR-fractie (Europese Conservatieven en Hervormers) met de Britse Conservatieven en ook de N-VA, de uiterst rechtse EFDD (Europa van Vrijheid en Directe Democratie), met daarin het Britse UKIP van Nigel Farage en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, en het extreemrechtse ENF (Europa van Naties en Vrijheid) met onder andere de Lega van Salvini, de Franse Rassemblement National van Marine Le Pen en bij ons het Vlaams Belang.

Salvini, de winnaar van de Europese verkiezingen in Italië, had nu gehoopt een groot rechts blok te kunnen vormen met vooral partijen uit zijn eigen ENF en uit de EFDD. Hij probeerde de afgelopen weken en dagen partijen uit een minstens tien lidstaten ervan te overtuigen hun meningsverschillen opzij te zetten. Hoe groter een fractie, hoe meer macht en invloed ze krijgt in het parlement.

Te close contact met de Russen

Maar Salvini's opzet lijkt nu mislukt. Vandaag hebben zowel de Brexit Party, de nieuwe partij van Farage, als de Poolse regeringspartij PiS laten weten niet met Salvini te zullen samenwerken. Jaroslaw Kaczynski, voorzitter van de PiS, is bijvoorbeeld niet erg opgezet met de goede relaties die Salvini, Le Pen en het Duitse AfD erop na houden met de Russen. “Hij wil een groep vormen met formaties die wij kunnen aanvaarden”, aldus Kaczynski vanmorgen op de Poolse radio. De PiS zal wellicht in de ECR-fractie blijven.

De Brexit Party gaf geen reden voor de stellingname. “Ik kan bevestigen dat wij ons niet zullen aansluiten bij de ENF-groep”, is het enige wat Farage kwijt wilde in een mededeling. Farage hoopt de EFDD te kunnen samenhouden.

Vorige week distantieerde de Hongaarse premier Viktor Orban zich al van Salvini's fractie. De Fidesz-partij hoopt de brokken met de christendemocraten van de Europese Volkspartij EVP te kunnen lijmen en in die fractie te mogen blijven.

Salvini's fractie ENF blijft nu allicht de vijfde van het parlement. Voorlopig telt de groep 73 Europarlementsleden, één minder dan de groenen. Derde fractie zijn de liberalen van Alde + de partij En Marche van de Franse president Emmanuel Macron, tweede partij de sociaaldemocraten van S&D. De EVP blijft de grootste met 179 zitjes.