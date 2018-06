Extreem warm weer op komst: "Zorg voor jezelf en anderen" Hans Renier bvb kg

27 juni 2018

10u42 10 Er is groot brandgevaar door de uitzonderlijke droogte van de voorbije dagen. De gemeente Vosselaar in de Kempen heeft vanaf vandaag een rookverbod uitgevaardigd in de bossen en heiden. Dat komt er op verzoek van de brandweerzone Kempen. In Limburg worden kampvuren van jeugdkampen verboden, meldt het Agentschap Natuur & Bos. Daarnaast waarschuwt het Agentschap Zorg & Gezondheid voor de impact van het extreem warme weer vanaf vrijdag. "Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan."

"In Vorselaar geldt tot nader order code oranje over het hele grondgebied, en in het bijzonder in de natuurgebieden Schupleer, Lovenhoek en ook in de Dreef", klinkt het. "Code oranje is het op één na hoogste niveau van brandgevaar in natuurgebieden." De gebieden blijven gewoon toegankelijk, maar bezoekers worden opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, om kinderen niet alleen te laten en om zeker geen risico’s te nemen door bijvoorbeeld een vuurtje aan te steken of een sigaret te roken - wat nu dus ook verboden is.

Kampvuur verboden

Ook het Agentschap Natuur & Bos waarschuwt voor branden in natuurgebieden. In de provincie Limburg geldt het grootste gevaar en is alarmfase oranje afgekondigd voor tientallen natuurgebieden. Door de brandfase oranje worden onder meer kampvuren van jeugdkampen mogelijk door de brandweer verboden. Dat meldt het kabinet van gouverneur Herman Reynders (sp.a) aan Belga.

Het is momenteel erg droog en brandgevaarlijk in de Limburgse natuurgebieden. Daardoor zijn de beheerders en brandweer extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, zal de brandweer versterkt uitrukken. Er wordt dus zowel meer materieel als meer mankracht ingezet. De toegang tot natuurgebieden blijft wel toegelaten.

Daarnaast zijn er volgens code oranje een aantal standaardmaatregelen. Zo kunnen alle machtigingen rond kampvuren ingetrokken worden en doen lokale mensen controles ter plekke. Ook de brandtorens worden permanent bemand en op het schietveld in Helchteren mag enkel nog met inerte kogels geschoten worden.

In de provincie Antwerpen is alarmfase geel afgekondigd voor de Kalmthoutse Heide, Eksterheide, De Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide.

"Zorg voor jezelf en anderen"

Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt tot slot voor de tropische temperaturen die vanaf vrijdag voorspeld worden. Het agentschap verspreidt daarom enkele tips om het warme weer zonder kleerscheuren te doorstaan.

"Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen", aldus woordvoerder Joris Moonens. "Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?"