Extra weekendtreinen naar de kust door mooi lenteweer FT

05 april 2018

15u54

Bron: Belga 8 Omdat er dit weekend mooi lenteweer voorspeld wordt, breidt de NMBS haar treinaanbod van en naar de kust uit.

Zowel zaterdag als zondag worden er dertien extra treinen ingezet en ook de capaciteit van een aantal treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende wordt uitgebreid.

Vanuit het station Luik-Guillemins vertrekken zaterdag- en zondagochtend drie extra treinen richting Oostende. Zij stoppen ook in Leuven, Brussel-Noord, Brussel-Centraal, Brussel-Zuid, Gent-Sint-Pieters en Brugge. 's Avonds volgen deze treinen dezelfde weg terug. Vanuit Hasselt vertrekt zowel zaterdag- als zondagochtend een extra trein richting Blankenberge. Deze trein stopt ook in Alken, Sint-Truiden, Landen, Tienen, Leuven, Brussel-Noord, Brussel-Centraal, Brussel-Zuid, Gent-Sint-Pieters en Brugge. Ook deze trein volgt 's avonds dezelfde weg terug. Daarnaast rijden er zowel zaterdag als zondag vijf extra treinen tussen Brugge en Blankenberge. Het uitgebreide treinaanbod zorgt elke dag in totaal voor meer dan 10.000 extra zitplaatsen.

Dit weekend extra treinen naar de kust: https://t.co/0weu5kBObb #NMBS NMBS(@ NMBS) link