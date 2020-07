Extra vergoedingen voor triagecentra JTO

10 juli 2020

12u12

Bron: Belga 2 Het Riziv heeft extra vergoedingen goedgekeurd voor de triagecentra. Dat meldt Domus Medica vandaag in een persbericht. Zo zullen onder andere de opstartkosten voor de triagecentra nog deze maand worden uitbetaald. Ook de gepresteerde uren van de artsen worden eventueel bijgepast.

Vorige week verstuurden Domus Medica en meer dan 50 huisartsenkringen een open brief gericht aan minister De Block (Open Vld) en minister Beke (CD&V). Daarin klaagden ze het gebrek aan erkenning aan voor de eerstelijnszorg.

Naar aanleiding van deze open brief vond gisteren een dringend overleg plaats met de top van de Riziv-administratie en de artsensyndicaten. Op dit overleg zijn verschillende afspraken gemaakt, zegt Domus Medica. Zo is beslist dat de triagecentra nog deze maand hun opstartkost krijgen terugbetaald. Tot nu toe ontving nog geen enkel triagecentrum die centen omdat het koninklijk besluit daarover nog moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Forfait huisartsen en beschermingsmateriaal

Ook de triagecentra die al opengingen voor 23 maart krijgen financiering. Op het overleg werd afgesproken dat ze vergoed zullen worden voor de medische coördinatie, administratie en verpleegkundige uren tijdens deze periode. Naast een forfait voor de individuele huisarts van maximaal 500 euro per maand is ook afgesproken om een forfait te voorzien in persoonlijk beschermingsmateriaal voor de triagecentra. Zij ontvangen een forfait van 500 euro per maand.

Tot slot zal het Riziv in de zomermaanden een analyse maken waarin zij het aantal gepresteerde uren van de artsen in de triagecentra zullen vergelijken met het totaalbedrag aan aangerekende prestaties. Op deze manier kan worden nagegaan of er een bijpassing moet komen tot het forfaitaire bedrag van 80,34 euro/uur.

“We zijn tevreden dat er snel gereageerd is op onze oproep. Dit is een goed startpunt voor de verdere gesprekken over een mogelijke tweede golf en de rol die huisartsen hierin gaan spelen”, aldus nog Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica.