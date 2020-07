Extra treinen naar de kust vanaf donderdag, niet vanuit Antwerpen redactie

29 juli 2020

13u07

Bron: Belga 7 De NMBS legt van donderdag tot en met zondag extra treinen in van en naar de kust. Vanuit Antwerpen zijn er geen extra treinen, maar dat heeft volgens woordvoerder Dimitri Temmerman niets te maken met de extra coronamaatregelen die daar gelden.

"NMBS legt deze extra treinen in omdat we met het mooie weer sowieso meer reizigers verwachten die met de trein naar de kust willen", zegt Temmerman. "Daar willen we met dit extra aanbod op inspelen, zodat reizen met de trein voor iedereen veilig kan verlopen.”

Maximale samenstelling

Donderdag en vrijdag zijn er tien extra treinen per dag, zaterdag en zondag gaat het om veertien extra treinen. De extra treinen zullen telkens een aantal minuten voor of na de reguliere treinen vertrekken. "Op die manier kunnen reizigers zich makkelijker verspreiden over de verschillende treinen. De treinen zelf rijden met hun maximale samenstelling, dat is al zo sinds het begin van de coronacrisis."



Donderdag en vrijdag vertrekken er extra treinen uit Aarlen, Leuven, Gent-Sint-Pieters, Hasselt en Leuven. Zaterdag en zondag zijn dat Hasselt, Leuven, Schaarbeek, Welkenraedt en Leuven. De treinen rijden telkens van en naar Oostende of Blankenberge.

Maatregelen respecteren

De NMBS zegt dat het aantal reizigers in de stations en op de treinen nauwgezet wordt opgevolgd. NMBS staat ook voortdurend in contact met de kustburgemeesters en de West-Vlaamse provinciegouverneur. Daarnaast rekent de spoorwegmaatschappij op ieders verantwoordelijkheid, en roept ze op om alle maatregelen te respecteren.