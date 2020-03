Extra steun voor daklozenopvang en voedselbanken JG

26 maart 2020

10u26

Bron: Belga 4 Ministers van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) en minister van Armoedebestrijding Nathalie Muylle (CD&V) voorzien extra steun voor de daklozenopvang en de voedselbanken. Zo maakt minister Ducarme 286.000 euro vrij voor de voedselbanken en voorziet minister Muylle 652.000 euro voor het langer open houden van de noodopvang voor daklozen in Brussel. Dat meldt minister Ducarme donderdag in een persbericht.

Veel voedselbanken en -bedelingen in ons land zitten met de handen in het haar. Door het hamstergedrag van mensen zijn de overschotten van onverkochte winkelartikelen sterk geslonken. Daarom stellen ministers Ducarme en Muylle voor om 286.00 euro vrij te maken voor de voedselbanken en voedselbedeling.

Daarnaast voorziet minister Muylle ook extra steun voor de daklozenopvang. Zo zal de Brusselse noodopvang twee maanden langer open blijven, met name tot eind mei.

"In dit centrum zijn recentelijk vijftien geïsoleerde kamers gecreëerd voor daklozen die besmet kunnen zijn met het coronavirus en kan medische controle worden uitgevoerd om de verspreiding van het virus te voorkomen", aldus Muylle. Verder voorziet Muylle ook 200.000 euro, zodat ook in Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi zieke daklozen op een veilige en geïsoleerde manier kunnen opgevangen worden.