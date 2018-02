Extra speurders voor onderzoek naar Bende van Nijvel: "470 interessante tips binnengekomen" - Nabestaanden hopen op nieuw elan Astrid Roelandt Tommy Thijs

06 februari 2018

11u45 54 Er zijn sinds de bekentenis van de 'Reus' eind vorig jaar niet minder dan 800 nieuwe tips over de Bende van Nijvel binnengekomen. 470 daarvan zijn interessant voor verder onderzoek, en het onderzoeksteam wordt daarom opnieuw uitgebreid. Bovendien verhuist het dossier ook naar het federale parket. Dat zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vanmorgen in de Kamercommissie Justitie.

Het aantal speurders zal van 11 naar 30 personen stijgen, verkondigde Geens tijdens een gedachtewisseling over de stand van zaken in het dossier. Hij ging evenwel niet in op de concrete inhoud van het onderzoek, om het geheim ervan niet te schenden. Eind oktober kreeg het onderzoeksteam van vijf speurders er al vijf onderzoekers van de federale gerechtelijke politie bij en vier speurders van het Comité P, het comité dat toezicht houdt op de politiediensten. Nu zullen er ook misdaadanalisten aan het team worden toegevoegd.

De uitbreiding kadert ook in een nieuw onderzoeksplan, opgesteld door de onderzoeksrechter. Dat wordt nu getoetst aan de realiteit, maar dat er meer middelen nodig zijn staat buiten kijf. Het onderzoek naar de Bende van Nijvel blijft in handen van Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi, maar op het niveau van het openbaar ministerie neemt het federaal parket de zaak over van de Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer. Dat is bij het federaal parket vernomen.

Het dossier is nu "gefederaliseerd". Het federaal parket neemt het dossier over van Christian De Valkeneer, de vroegere procureur van Charleroi die nu procureur-generaal in Luik is. Hij had het dossier in handen genomen in 2013, toen de procureur-generaal van Bergen, Claude Michaux, met pensioen ging. De onderzoeksrechter in het dossier blijft wel Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi.

Ex-rijkswachters

Eind vorig jaar raakte bekend dat ex-rijkswachter Christaan Bonkoffsky op zijn sterfbed had bekend de 'Reus' van de Bende van Nijvel te zijn. Daardoor kwam het onderzoek naar de misdaadbende in een nieuwe stroomversnelling. De voorbije maanden kregen de speurders 800 nieuwe tips binnen. Daarvan zijn er 470 bruikbaar voor verder onderzoek, zei Geens. Bepaalde tips wijzen opnieuw in de richting van gewezen rijkswachters.

De Bende van Nijvel zaaide tussen 1982 en eind 1985 terreur met onder meer bloedige raids op grootwarenhuizen. Liefst 28 mensen kwamen daarbij om.

Spijtoptanten

Verschillende parlementsleden zijn vragende partij voor een historisch onderzoek naar het Bende-onderzoek. Minister Geens is zelf "gevoelig" voor die vraag, maar heeft gemerkt dat de magistraten hun onderzoek niet graag doorkruist zien door zo'n parallel onderzoek. "Ik heb voor mij een parket en politiemensen die gedetermineerd zijn om de zaak op te lossen", zei Geens. Hij benadrukte dat de zaak pas over acht jaar verjaard is.

Net voor Kerstmis heeft de regering een wetsontwerp op de spijtoptanten goedgekeurd. De minister hoopt dat de Kamer daarover nog voor de grote vakantie kan stemmen. Ook rond hulp aan de slachtoffers is er een wetsontwerp in voorbereiding, waarvan Geens eveneens hoopt dat de Kamer het voor het zomerreces kan goedkeuren.

Slachtoffers van misdrijven waarvan het onderzoek heel lang blijft duren, zouden dan al een schadevergoeding kunnen krijgen voor uitzonderlijke kosten, zoals voor een therapie en voor rechtsbijstand.

Nieuw elan

Slachtoffers en nabestaanden hopen dat de uitbreiding van het speurdersteam en de tussenkomst van het federaal parket tot positieve resultaten leidt. "Het kan alleen maar beter worden. Met de mensen van het federaal parket zal het onderzoek misschien een nieuw elan krijgen," zegt advocaat Walter Van Steenbrugge.

"Zoals het nu liep was het niet goed", zegt Walter Van Steenbrugge, die optreedt voor de familie Palsterman. "De standpunten die tot nu toe ingenomen werden door de procureur waren van een bedroevend niveau. "Het kan alleen maar beter worden. Met de mensen van het federaal parket zal het onderzoek misschien een nieuw elan krijgen. We zullen het blijven opvolgen."

Diederik Palsterman en zijn vader Jan waren op 9 november 1985 in de Delhaize van Aalst tijdens de overval door de Bende van Nijvel. De vader werd neergeschoten en was één van de acht dodelijke slachtoffers. "Wat de communicatie naar de slachtoffers betreft, hopen we ook op een verbetering. Ik vind het een goede zaak dat men de zaken terug opneemt, maar ik zou graag hebben dat men het 'cold case'-gericht doet. Het is goed als er een aantal mensen zijn van die verhoging van de capaciteit die het op die manier zouden bekijken," zegt Van Steenbrugge.

Ook andere slachtoffers hopen op beterschap. Volgens David Van de Steen, die bij de feiten in Aalst zijn ouders en zijn zus verloor, wordt er veel beloofd maar zijn er nog geen resultaten. Zijn advocaat Jef Vermassen heeft gemengde gevoelens. "Ik vind het spijtig dat het onderzoek in Charleroi blijft, want bij veel mensen leeft het gevoel dat het daar altijd afgeremd wordt," zegt Vermassen, die het positief vind dat het onderzoek gefederaliseerd wordt.