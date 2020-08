Extra reisbestemmingen kleuren oranje en rood: check hier waar je nog op vakantie kan HR

01 augustus 2020

18u37

Bron: Belga 6 Reizen De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft vandaag verschillende regio’s in Bulgarije, Zwitserland, Roemenië, Frankrijk en Spanje een rode kleurcode gegeven. Verschillende andere regio’s in Europa krijgen vanaf vandaag code oranje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Code rood geldt nu voor delen van Bulgarije (Severoiztochen, Yugozapaden), de regio aan het Meer van Genève in Zwitserland (Genève, Lausanne en Montreux), Roemenië (Centrum, zuidoosten, Zuid-Muntenia en Sud-Vest Oltenia). De andere delen van Roemenië blijven oranje.

In Frankrijk kleurt het departement Mayenne rood. Verder worden Ile de France (behalve Seine-et-Marne, dat blijft groen), Pays de la Loire, Région du Nord (Nord-Pas de Calais), Haut-Rhin, Haute-Savoie) oranje.

Ook in Spanje verandert er een en ander. Daar kleuren naast provincie Lleida in Catalonië en provincia Huesca in Aragon de regio’s Navarra en Barcelona rood. Girona, Tarragona, Baskenland, La Rioja, Extremadura, Soria en Guadalajara, Castellón, de stad Valencia, Murcia en Almeria worden oranje.

Nederland

Verder gaat code oranje vanaf vandaag van kracht voor grote delen van Kroatië (Adriatisch gebied, oostelijke gebied, Zagreb), delen van Nederland (Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland), Malta, delen in Polen (Klein-Polen, Silezië, Slaskie en Malopolski) en Oost-Slovenië.

Wie uit de rode zones terugkeert, net als uit niet-Schengenlanden en landen buiten EU, moet verplicht in quarantaine en een coronatest ondergaan. Bij terugkeer uit de oranje zones beveelt Buitenlandse Zaken een quarantaine en een test aan.

Alle reisadviezen zijn terug te vinden op de website diplomatie.belgium.be.

Lees ook:

Wat betekent code rood? Al uw vragen over het knipperlichtsysteem voor reizen beantwoord (+)

Andries (36) stond half uur in de chaos van Oostende: “Toen de flikken chargeerden, ben ik weggegaan” (+)

Zijn 800.000 Belgen al immuun voor Covid-19? Wetenschappers hoopvol dat ons afweersysteem sterker is dan we vermoeden (+)