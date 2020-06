Extra politietoezicht voor beelden die verwijzen naar Napoleon KVDS

15 juni 2020

19u38

Bron: Belga 0 De politie van Eigenbrakel in Waals-Brabant gaat de komende dagen extra toezicht houden op de beelden en gedenkstenen die verwijzen naar Napoleon in de omgeving van de Leeuw van Waterloo. Dat gebeurt op vraag van burgemeester Vincent Scourneau (MR), die voor beschadigingen vreest nu de Slag bij Waterloo deze week 205 jaar geleden is.

Napoleon werd op 18 juni 1815 in Waterloo verslagen door de geallieerden. Hij had in 1802 de slavernij opnieuw ingevoerd in de Franse kolonies, de slavernij die de Franse Revolutionairen hadden afgevoerd.

Burgemeester Scourneau zei maandag dat het om een voorzorgsmaatregel gaat, voor een site waarin veel geld werd geïnvesteerd. "Nu het toerisme op deze plek weer opleeft, moet je vooruitziend zijn en in staat zijn te reageren als er zich problemen voordoen."



Elk jaar wordt de Slag van Waterloo herdacht met re-enactments die duizenden liefhebbers lokken. Door het coronavirus zijn alle geplande evenementen dit jaar echter afgelast.

