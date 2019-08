Extra politietoezicht aan scholen: vooral sensibilisering maar ook uitschrijven boetes PVZ

28 augustus 2019

16u21

Bron: Belga 2 Om een vlotte start van het nieuwe schooljaar te garanderen zet de lokale politie in op extra aanwezigheid en toezicht aan de scholen. De nadruk ligt daarbij vooral op sensibilisering, maar sommige korpsen zullen ook boetes uitschrijven waar nodig. Dat werd woensdag vernomen bij de politie van Leuven, Gent, Mechelen en Brugge, en de politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo en AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel).

De politiezone AMOW gaat net als andere jaren de eerste twee tot drie weken van het schooljaar schoolpoorttoezicht houden. Dat zal vooral gebeuren aan de start en het einde van de schooldag. Speciale aandacht gaat uit naar scholen waar de verkeerssituatie is veranderd tegenover vorig schooljaar. In Asse en Wemmel worden ook de gemeenschapswachten ingezet ter ondersteuning van de politiediensten.

In Mechelen is de politie al sinds half augustus bezig met het sensibiliseren van ouders om hen aan te zetten het parcours naar school al eens of opnieuw af te leggen met hun kinderen. De eerste twee weken van het schooljaar zal de nadruk liggen op "actief toezicht en wegwijs maken in het verkeer". Ook hier steekt de gemeenschapswacht een handje toe. Die zal toezicht houden op plekken zoals oversteekplaatsen, terwijl de politie voornamelijk kruis- en andere gevaarlijke punten zal bemannen.

In Brugge is er de hele maand september verhoogd toezicht, ook met de hulp van de gemeenschapswacht. Er wordt extra personeel ingezet tijdens de ochtendspits, wijkinspecteurs houden toezicht aan gevoelige schoolomgevingen en op gevaarlijke kruispunten zullen motorrijders de hele maand extra waakzaam zijn. Via sociale media friste de politie in de aanloop van het nieuwe schooljaar ook de verkeersregels op bij de bevolking.

De stad Leuven is van plan tot in oktober, tot en met de komst van de studenten, extra toe te zien op de interactie tussen de weggebruikers tijdens de ochtend- en avondspits. Er zal onder meer toegezien worden op fietslichten, in de juiste richting rijden en het terechtwijzen van mensen op de fiets en in de auto die afgeleid zijn door hun mobiele telefoon. Bij duidelijke overtredingen zal er beboet worden.

De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo vraagt haar ploegen traditioneel om de eerste weken van het schooljaar extra toezicht te houden op leerlingen die op weg zijn naar en van school. Wijkagenten doen controles aan de schoolpoorten zelf. Er wordt daarbij gefocust op het gebruik van kinderzitjes, het dragen van de gordel, en de parkeerproblematiek aan de schoolpoort.

In Gent tot slot zullen zowel de wijk- als de verkeersdienst zichtbaar aanwezig zijn bij de start van het schooljaar. Ze zullen het verkeer regelen, ouders en kinderen aanspreken over de wegcode en begeleiding voorzien aan oversteekplaatsen. De nadruk ligt tijdens de eerste week op sensibilisering. Maar op gevoelige plekken zal de verkeersdienst ook flitscontroles doen.

