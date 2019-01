Extra opvangplaatsen voor daklozen in Brussel tijdens vriesweer bvb

19 januari 2019

15u58

Bron: Belga 0 Nu het kwik onder nul duikt, stellen de federale en regionale overheden bijkomende opvangplaatsen voor daklozen ter beschikking in Brussel. Federaal minister van Armoedebestrijding Kris Peeters gaf opdracht om de buffercapaciteit van 50 extra plaatsen te openen. De Brusselse opvangorganisatie Samusocial voorziet al sinds woensdag 40 à 50 bijkomende plaatsen, maar moest toch al dakloze mannen weigeren.

De federale winteropvang bestaat uit een basiscapaciteit van 250 plaatsen, die sinds 8 december beschikbaar zijn in Etterbeek. Wegens de vrieskou wordt dat in de komende dagen opgetrokken tot 300 plaatsen. De basiscapaciteit is momenteel bijna volledig benut, meldt Peeters. De opvang bestaat uit een slaapplaats, sanitair en maaltijden, plus medische en psychosociale opvang.

Op Brussels niveau stelt Samusocial na de uitbreiding nu 900 tot 920 plaatsen ter beschikking. Dat volstaat niet, want volgens woordvoerster Marie-Anne Robberecht moest de organisatie al dakloze mannen weigeren. In de loop van volgende week komen er normaal gezien wel 300 plaatsen bij, dankzij de opening van het derde en laatste wintercentrum in Evere. Teams van Samusocial blijven de straten ondertussen doorkruisen op zoek naar de meest kwetsbare daklozen.