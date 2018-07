Extra onderzoek naar uitzetting 'most wanted'-crimineel, maar "dit is een zeldzaamheid", zegt Francken TT

18 juli 2018

10u29

Bron: Belga, Radio 1 2 Dat een van de ondertussen meest gezochte criminelen van het land vorig jaar door de Dienst Vreemdelingenzaken gewoon het land is uitgezet, is volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) "geen bestuurlijke fout" en "een zeldzaamheid". Wel komt er extra overleg. Volgens Francken zal de man mogelijk toch zijn celstraf moeten uitzitten. " Albanië is nu ook niet het einde van de wereld", klonk het vanmorgen op Radio 1.

Safet Rustemi werd in juni vorig jaar in opdracht van de DVZ op een vliegtuig richting Albanië gezet omdat hij illegaal in ons land verbleef. Hij wachtte toen op de uitvoering van een vonnis waarin hij tot een celstraf was veroordeeld en was op dat moment net vrij op borg in een andere zaak. In januari van dat jaar was hij veroordeeld voor moordpoging, afpersing en mensenhandel

Maar enkele dagen geleden plaatste de politie hem op de 'most wanted'-lijst van gezochte criminelen, na een nieuwe veroordeling wegens drugshandel in februari van dit jaar. Rustemi was bij die veroordeling al niet meer aanwezig omdat hij was uitgezet. Hij wordt nu gezocht om in totaal 22 jaar cel uit te zitten. Dat de overheid dus op zoek is naar een gangster die ze vorig jaar zelf het land uitzette, deed de voorbije dagen wenkbrauwen fronsen.

Volgens Francken zijn bij de Dienst Vreemdelingenzaken alvast de juiste procedures gevolgd. DVZ besliste de man het land uit te zetten en hem de toegang tot het grondgebied te verbieden voor 15 jaar. "Zoals wij dat doen met criminelen die illegaal op het grondgebied verblijven", aldus Francken in De ochtend.

"Justitie of politie moet signaal geven"

Volgens de staatssecretaris ligt de fout dan ook bij het gerecht of de politie. "Ik heb geen signaal over hem gekregen van Justitie of politie. Er was geen onmiddellijke aanhouding en de borgtocht was betaald. Het is aan Justitie of politie om dat signaal te geven. Wij zijn een bestuurlijke overheid, wij voeren gewoon uit. En het uitzetten van illegale criminelen is voor ons een prioriteit."

Er komt nu extra overleg tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en het gerecht in de werkgroep 'Coördinatie Terugkeer' (COTER). "Maar wat hier gebeurd is, is een zeldzaamheid."

Zal Rustemi ooit zijn celstraf moeten uitzitten? Die kans bestaat nog altijd, aldus Francken. "Wij hebben een uitleveringsverdrag met Albanië. Het is politiewerk om die man op te sporen, te laten uitleveren en hier zijn straf te laten uitzitten. Albanië is nu ook niet het einde van de wereld."