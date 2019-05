Extra ochtendnieuws: Vlaams Belang grootste partij bij de jongens, groen bij meisjes Delphine Vandenabeele

21 mei 2019

07u00

Bron: VTM Nieuws 4 Als de jongeren van vandaag naar de stembus zouden trekken, zouden ze erg extreem kiezen. Dat blijkt uit ‘De Stem van de jeugd’. Het gaat daarbij om ondervraagde jongeren van twaalf tot 24 jaar. Daarnaast is het opvallend dat jongeren, zeker de jongens, erg conservatief in het leven staan. Zo is een groot deel van hen voor het hoofddoekenverbod en voor de splitsing van ons land.

Tijdens ‘De Stem van de jeugd’, in samenwerking met jongerenorganisatie WAT WAT en de Vlaamse Jeugdraad, werden duizend jongeren tussen twaalf en 24 ondervraagd over hun stemgedrag. Hoewel een groot deel van hen volgende week niet naar de stembus mag, vroegen we hen onder meer naar hoe ze in het leven staan en op welke politieke partijen ze zouden stemmen.

Extreem

Het is opvallend dat jongeren van twaalf tot 24 volgens de peiling erg extreem stemmen. Vooral jongens neigen naar de rechtse kant. Maar liefst een kwart van hen geeft aan dat zijn stem, als ze zouden mogen gaan stemmen, naar het Vlaams Belang zou gaan. Bij meisjes ligt dat cijfer iets lager en gaat het om zo’n twaalf procent. Een derde van de meisjes zou dan weer op Groen stemmen. Bij jongens zou de partij van Meyrem Almaci bij verkiezingen zo’n achttien procent halen.

