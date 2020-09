Exclusief voor abonnees

Extra geld voor helden van de zorg en verhoging minimumpensioen: dit staat in de nota van preformateurs Lachaert en Rousseau

Job Van Nieuwenhove

17 september 2020

19u47

Bron: eigen berichtgeving

14

De nota van preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) is gelekt. Dat zeven partijen een compromis moeten zoeken, straalt af van de tekst. Belangrijke knopen als de kernuitstap of meerwaardebelasting zijn nog niet doorgehakt en veel passages staan tussen haakjes. Een overzicht: dit staat allemaal in de nota.