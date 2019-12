Extra geld om de omgeving rond nog eens 56 school veiliger te maken HLA

23 december 2019

18u18

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent voor 2019 nog 17 gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. "Met deze subsidie verhogen we in samenwerking met de lokale besturen de veiligheid in 56 schoolomgevingen", zegt minister Peeters.

Deze subsidie-aanvragen lopen sinds 29 maart 2019 en konden worden aangevraagd door gemeenten voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen op hun grondgebied verhogen. Deze week kende minister Lydia Peeters 17 gemeenten een subsidie toe voor in totaal 56 projecten. Dit jaar werd er in totaal 1,5 miljoen euro subsidies aan 89 gemeenten voor 194 schoolomgevingen uitgekeerd.

Met deze subsidies ondersteunt ze deze gemeenten om in schoolomgevingen maatregelen te nemen die de veiligheid van de kinderen in de directe omgeving van de schoolpoort ten goede komen. De middelen werden afgelopen jaar al onder andere ingezet om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen én om een fietsbeloningssysteem op te zetten. De 17 gemeenten zijn: Zaventem, Spiere-Helkijn, Olen, Zonnebeke, Kortenaken, Kortenberg, Scherpenheuvel-Zichem, Roosdaal, Boechout, Dilsen-Stokkem, Vosselaar, Ravels, Hoogstraten, Landen, Herenthout, Meise en Overijse.

Op 11 december had minister Lydia Peeters al 9 bijkomende gemeenten een subsidie toegekend voor het veiliger maken van 21 schoolomgevingen. In totaal had de Vlaamse overheid toen aan 33 gemeenten zo'n subsidie toegekend, samen goed voor maatregelen in 138 schoolomgevingen.

"Leerlingen moeten op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen", zegt Peeters. "In 2020 maak ik een budget van 10 miljoen euro vrij om deze subsidie voor veilige schoolomgevingen voort te zetten. Ik doe hierbij een oproep aan alle steden en gemeenten om hier werk van te maken en na te gaan welke verkeersveilige maatregelen ze kunnen invoeren.”