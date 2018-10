Extra files richting Brussel door gesloten Reyerstunnel jv

23 oktober 2018

08u46

Bron: belga 0 Door een uitgelopen nachtelijke onderhoudsinterventie is de Reyers-Centrumtunnel in Brussel vanochtend gesloten. Daardoor is er omstreeks 08.30 uur in totaal 5 kilometer file en vertraagd verkeer op het einde van de E40 richting de hoofdstad, zo is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Ook de Leuvensesteenweg en de omliggende straten zijn ondertussen verzadigd.

Brussel-Mobiliteit laat op Twitter weten dat er “wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijke heropening van de tunnel”. Het is nog niet duidelijk wanneer de tunnel weer zal openen, zo is vernomen van woordvoerster Inge Paemen. In de Reyers-Centrumtunnel is er een probleem met de camerabewaking. Zolang dat niet opgelost is, kan de tunnel niet opengesteld worden.

Ondertussen is ook de Belliardtunnel dicht door een probleem met de ventilatie.