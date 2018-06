Extra controles op verkoop van drank aan minderjarigen na examens en tijdens matchen Rode Duivels Redactie

21 juni 2018

07u23

Bron: Belga 0 De FOD Volksgezondheid stuurt vrijdag en zaterdag extra controleurs op pad om te controleren op de verkoop van bier en sterkedrank aan minderjarigen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Voor veel scholieren zijn de examens gedaan, en zaterdagmiddag spelen de Rode Duivels hun tweede WK-match.

Concreet zet de FOD Volksgezondheid een dertigtal controleurs en inspecteurs in om vanaf vrijdagmiddag extra te controleren in cafés waar jongeren het einde van de examens vieren, zegt hoofdinspecteur van de FOD Volksgezondheid Paul Van den Meerssche. Ook op de fuiven vrijdagavond wordt extra gecontroleerd.

Ook zaterdagmiddag zet Volksgezondheid extra controleurs in, want dan spelen de Rode Duivels om 14 uur hun tweede wedstrijd op het WK voetbal tegen Tunesië. Op veel pleinen met grote schermen verkopen drankstandjes alcohol, en omdat de wedstrijd al vroeg in de namiddag plaatsvindt zullen daar vermoedelijk ook heel wat kinderen bij zijn. De controles moeten vermijden dat die te gemakkelijk aan alcohol geraken.

Boetes

De controles zijn vooral gericht op de verkoop van bier aan minderjarigen of sterkedrank aan -18-jarigen. "Té vroeg beginnen drinken is nefast voor de ontwikkeling en het verhoogt ook de kans op alcohol­verslaving op latere leeftijd", zegt Van den Meerssche, die verwijst naar het recente advies van de Gezondheidsraad om maximaal tien glazen alcohol per week te drinken.

Drankstandjes en cafés die alcohol schenken aan minderjarigen, riskeren een boete van minstens 500 euro. Ook de meerderjarigen die drank kopen en ze dan aan minderjarige vrienden doorgeven, kunnen een boete krijgen. De minderjarigen zelf kunnen niet gestraft worden, al kan een controleur hun drank wel afnemen, zegt Van den Meerssche.

Vorig jaar werden meer dan 400 processen-verbaal opgesteld voor horecazaken die de regels overtraden, meer dan dubbel zoveel als het jaar voordien. Dat komt omdat er meer jonge controleurs worden ingezet, wat de pakkans verhoogt.