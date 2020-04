Extra controles aan kust tijdens paasvakantie Redactie

02 april 2020

07u23 54 De politie gaat extra controleren in de paasvakantie op mensen die, ondanks het verbod, toch naar de kust zouden trekken.

Er is mooi weer voorspeld voor dit weekend, maar de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé roept de bevolking opnieuw op om weg te blijven van de kust. Dat is ook verboden voor wie geen geldige reden heeft om naar de kust te trekken. De maatregel blijft ook gelden voor tweedeverblijvers. De hele paasvakantie lang zullen er extra controles zijn op de weg en in de treinstations, en ook aan supermarkten kunnen er controles plaatsvinden aldus Decaluwé. Hardleerse burgers riskeren een boete van 250 euro.

