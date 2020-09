Extra betaalde feestdag, minimumpensioen van 1.500 euro en nieuwe staatsstructuur: dit zijn de opvallendste punten uit het akkoord van regering-De Croo Tommy Thijs

30 september 2020

11u54

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 30 Het regeerakkoord van de nieuwe regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V is klaar. Wij lijsten de belangrijkste punten op. Dit artikel wordt continu bijgewerkt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Eco-fiscaliteit

Over het algemeen moet de energiefactuur voor bedrijven en gezinnen onder controle blijven. “We zien erop toe dat het federale deel van de elektriciteitsfactuur daalt”, klinkt het.

“Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de regering, in overleg met de deelstaten, werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto’s.” Op termijn zal de regering - opnieuw in overleg met de deelstaten dan ook “uitsluitend de verkoop van zero-emissiewagens toestaan”. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat er “voldoende betaalbare wagens” op de markt moeten zijn.

Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 wel al broeikasgasvrij zijn. “In overleg met de deelstaten wordt bekeken hoe hetzelfde kan gelden ten aanzien van de openbaarvervoersbussen, taxi’s en deelmobiliteit.” Werknemers die niet in een aanmerking komen voor een bedrijfswagen, zullen van hun werkgever mogelijk wel een mobiliteitsbudget kunnen krijgen. Daarvoor wordt een kader uitgewerkt.

Tegelijkertijd zal “bestudeerd” worden hoe de fiscaliteit klimaat- en milieuvriendelijker kan worden. “We vertrekken vanuit het principe van de vervuiler betaalt, waarbij we het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk willen ontmoedigen door de invoering van een fiscaal sturend instrument. Meer concreet bekijken we hoe we dit via prijssignalen kunnen realiseren. In principe dient het hier te gaan over een budgetneutraal instrument waarbij inkomsten worden teruggegeven aan de bevolking en de bedrijven.” In het akkoord daarover wordt ook benadrukt dat “de concurrentiepositie van bedrijven en de koopkracht van gezinnen wordt gevrijwaard, in voorkomend geval zal er sociaal en territoriaal gecorrigeerd worden”.

Ook in de luchtvaart moet het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ingang vinden, zonder dat er expliciet sprake is van een vliegtaks. Maar “de regering zet zich op Europees en internationaal niveau in voor de herziening van de huidige belastingvrijstelling op kerosine. De regering zal op Europees niveau pleiten tegen hele korte afstandsvluchten.”

Gezondheidszorg

“We beginnen de legislatuur met een omvangrijke bijkomende financiering van de gezondheidszorg, bovenop de wettelijke groeinorm”, maakt de regering zich sterk. “Die richt zich vooral op het versterken van de instroom en het beperken van de uitstroom van zorgpersoneel. Zo voorziet het zorgpersoneelfonds dat recent in het leven werd geroepen een budget van 402 miljoen euro voor de financiering van de creatie van tewerkstelling van zorgpersoneel, van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van zorgpersoneel en van de opleidingen tot verpleegkundigen. Deze inspanning trekken we door.”

Daarnaast is een sociaal akkoord afgesloten om tot een correcte verloning, een verlaging van de werkdruk en meer permanente vorming te komen. “Hiervoor wordt een budget van 600 miljoen euro recurrent ter beschikking gesteld. Ten slotte keurde de Kamer recentelijk een bijkomende enveloppe voor geestelijke gezondheidszorg goed. Ook dit budget stellen we voor om recurrent te maken (200 miljoen euro).”

Gezamenlijk bedragen de budgetten 1,2 miljard euro ofwel ongeveer 4,5 procent van het bestaande budget voor gezondheidszorg.

De wettelijke groeinorm wordt vastgelegd op 2,5 procent vanaf het jaar 2022.

Pensioenen

Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken (volledige en onvolledige loopbaan) richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan (in geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan). Een jaartal is echter niet vermeld.

Ook de pensioenbonus keert terug. “Vanaf het moment waarop men voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, begint men de pensioenbonus op te bouwen. De regeling wordt ingevoerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Op die manier versterken we de wettelijke pensioenen èn zetten we mensen aan om langer te werken.”

Wat de tweede pensioenpijler betreft blijft het een doelstelling om die verder te veralgemenen.

Investeringen post-corona

“Investeringen zijn noodzakelijk om onze economie een boost te geven te midden van een economische crisis, maar zijn ook noodzakelijk om de productiviteit op te trekken”. klinkt het algemeen. “Het niveau van de bruto publieke investeringen in ons land ligt in 2019 bij 2,6 procent. Dit is relatief laag in vergelijking met het gemiddelde binnen de Europese Unie dat rond 3 procent ligt.”

Er zal dus meer geïnvesteerd worden om de economie aan te zwengelen. “We streven naar een publieke investeringsratio van 4 procent tegen 2030, waarbij alvast de federale overheid zijn deel zal doen, rekening houdend met zijn huidig aandeel binnen de publieke investeringen. Daarbij pogen we zoveel mogelijk geplande investeringen naar voren te trekken. Dit maakt een belangrijk deel uit van het relance- en transitieplan.”

De investeringen zullen prioritair op de volgende domeinen gebeuren: digitalisering en innovatie van de gezondheidszorg; energietransitie ; verbetering van onze infrastructuur en mobiliteit; onderwijs en academisch onderzoek; de digitale agenda, met strikte inachtneming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; cybersecurity.

De regering zal onderzoeken hoe de activering van het spaargeld in duurzame ecologische projecten, met een hoger rendement dan de spaarrekeningen, kan worden aangemoedigd. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van de groene banken.

In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied.

De plafonds voor contactloos betalen worden verder opgetrokken. Het is niet de bedoeling om betalingen met cash geld volledig af te schaffen, maar “de regering wenst het aantal transacties dat cash betaald wordt, wel drastisch terug te brengen”.

Arbeidsmarkt

Zoals bekend zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk worden voor ouders van schoolgaande kinderen, kinderen in crèches en kinderen met een handicap in een voorziening, wanneer zij enkel thuis kunnen worden opgevangen omwille van COVID-19.

Tegen 2030 is de doelstelling om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken.

Staatshervorming

Twee ministers, één van elke taalrol, zullen werken aan een nieuwe staatsstructuur, uiterlijk vanaf 2024, “met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling”. Ze zullen hiervoor de nodige steun zoeken in het parlement. De nieuwe staatsstructuur moet ertoe leiden dat “de deelstaten in hun autonomie en het federaal niveau in zijn slagkracht versterkt worden”.

De deelstaten zouden meer bevoegdheden krijgen inzake de organisatie van de zorg, terwijl de financiering federaal blijft. “De bedoeling is een zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt zonder dat aan de solidaire financiering wordt geraakt”, luidt het.

Voor gedeelde bevoegdheden, zoals werk of gezondheidszorg, zou de federale regering haar bevoegdheden op “asymmetrische wijze” kunnen uitoefenen. Met andere woorden: de federale regering zal voor deze bevoegdheden in Vlaanderen een ander beleid kunnen voeren dan in Wallonië of Brussel, “om tegemoet te komen aan de specifieke noden en dynamieken in de verschillende gebieden van het land”. Dat moet toelaten om het federale beleid af te stemmen op dat van de deelstaten.

Er wordt ook een oplossing in het vooruitzicht gesteld rond de artsenquota, het aantal artsen dat er elk jaar mag bijkomen. Dat dossier zorgt al decennia voor communautaire discussies. Nu zouden de federale quota en de subquota voor specialisaties die de deelstaten vastleggen “op mekaar worden afgestemd”. Er zou ook een responsabiliseringsmechanisme komen voor wie de federale quota niet respecteert.

Nog een symbolisch “communautair” stukje uit het regeerakkoord: de deelstaten zullen de mogelijkheid krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken.

Ethische thema's - abortus

De partijen die deel uitmaken van de regering engageren zich ertoe “om inzake ethische aangelegenheden een consensus onder elkaar te bekomen, met wederzijds respect voor elkaars standpunten, alvorens wetgevende initiatieven te nemen rond deze materies”, klinkt het.

De uitbreiding van de abortustermijn zal zoals bekend verder bestudeerd worden in de Kamer, ook met een wetenschappelijk comité. De zeven partijen engageren zich om “verder constructief te werken teneinde een consensus te bereiken tussen de partijen die deel uitmaken van de regering en in afwachting niet tot stemming over te gaan”.

Veiligheid

De regering-De Croo legt een sterke focus op veiligheid. De liberalen pakken hier graag mee uit, maar sp.a-voorzitter Conner Rouseau heeft dat thema al langer naar voren geschoven als een prioriteit. In totaal gaat er 1 miljard euro naar veiligheid: politie, justitie en defensie. Er zullen jaarlijks 1.600 extra politieagenten bijkomen, vooral wijkagenten. De opleiding wordt hervormd en aantrekkelijk gemaakt. Voor winkeldiefstallen komt er een snelle procedure om recidive te voorkomen. Snelrecht zal voortaan ook voor relschoppen gelden. Er komt ook nultolerantie voor geweld tegenover agenten.

Bij het leger gaat er in eerste plaats geld naar het personeel. Op die manier wil de regering een halt toeroepen aan de leegloop. De voorbije jaren ging het geld vooral naar nieuw materiaal. Het regeerakkoord maakt ook een heel voorzichtige opening voor het weghalen van de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel.

Asiel en migratie

Wat betreft asiel en migratie wordt het beleid van de regering-Michel verdergezet, met de nadruk op een efficiënter terugkeerbeleid. Er is wel beslist om geen gezinnen met kinderen meer op te sluiten in afwachting van hun terugkeer. De regels voor gezinshereniging worden afgestemd op de buurlanden, opdat ons land niet ‘aantrekkelijker’ zou zijn dan bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk voor die vorm van migratie.

De Vivaldi-partijen zijn er vooral op gebrand om te tonen dat een strenge asielpolitiek ook menselijk kan zijn. Daarnaast komen er ‘discriminatietoetsen’ (een andere naam voor ‘praktijktesten’) op de arbeidsmarkt. De erg strenge voorwaarden om die toetsen uit te voeren worden een stuk versoepeld.