Extra alcoholcontroles: vanaf wanneer heb je te veel gedronken? Daimy Van den Eede

08 juni 2018

07u07

Bron: VTM Nieuws 0 Vanaf vanavond 18 uur zijn er het hele weekend extra alcoholcontroles. Natuurlijk krijgt de nultolerantie de voorkeur en is niet drinken altijd het veiligste. Maar hoeveel glazen zijn nu echt te veel? Hoeveel kan/mag je drinken zonder dat het onveilig wordt?

Vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed is het strafbaar om een voertuig te besturen. Met welke hoeveelheid alcohol dat overeenkomt, hangt af van persoon tot persoon.

Verschillende factoren

Niet enkel geslacht en lichaamsgewicht spelen een rol. Ook hoe lang het geleden is dat je gegeten hebt, beïnvloedt het alcoholpercentage in je bloed. In de meeste gevallen zorgt een standaardglas niet voor problemen. Een standaardglas komt overeen met 10 gram pure alcohol. Het duurt tussen 1 en 1,5 uur om de alcohol in zo’n glas af te breken.

Wat is een standaardglas?

Glas bier (25 cl)

Glas wijn (10 cl)

Aperitief als porto of sherry (5 cl)

Sterke drank (3,5 cl)

Een makkelijk te onthouden trucje: als je alcohol drinkt in het glas waarin de drank normaal geschonken wordt, zit je safe. Bijvoorbeeld: een glas bier van 25 cl is oké, terwijl een blikje bier (33 cl) de grens overschrijdt.

Cocktails en trappistenbieren

Gin-tonics zijn toegestaan zolang de hoeveelheid gin niet meer dan 3,5 cl bedraagt. Een glas trappistenbier overschrijdt de hoeveelheid alcohol van een standaardglas en mag daarom niet gedronken worden als je moet rijden.

Bovendien hou je het beter op minder dan tien standaardglazen per week. En, als je echt verstandig wil zijn, drink je je glas alcohol thuis of zorg je ervoor dat je een chauffeur hebt. Want in café's en op restaurant zou het kunnen dat je meer dan de toegestane hoeveelheid krijgt.