Extra alcoholcontroles op zwaar verkeer in Vlaams-Brabant AV

06 oktober 2018

15u42

Bron: BELGA 0 In de provincie Vlaams-Brabant voeren lokale en federale politiediensten dit weekend en de rest van de maand oktober extra alcoholcontroles uit. In het bijzonder zullen bestuurders van zware voertuigen, autocars en autobussen gecontroleerd worden. De acties moeten op termijn leiden tot minder verkeersslachtoffers.

"In Vlaams-Brabant speelt alcohol een rol bij een op de tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel", zegt gouverneur Lodewijk De Witte. "De provincie noteert de voorbije vijf jaar wel een onafgebroken daling van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel."

In de eerste zes maanden van 2018 vielen er in Vlaams-Brabant dertien doden in het verkeer. Dat zijn er zes minder dan in dezelfde periode in 2017. Dat blijkt uit de jongste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute. In de meest ernstige verkeersongevallen zijn doorgaans zware voertuigen zoals vrachtwagens, autocars en autobussen betrokken. Afleiding, gebruik van gsm of tablet, vermoeidheid, alcohol en pepmiddelen zijn de voornaamste oorzaken van ongevallen met vrachtwagens.