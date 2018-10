Extra actiepunt in strijd tegen transmigratie: overtuigen om asiel aan te vragen Redactie

02 oktober 2018

18u49

Bron: Belga 5 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zal de regering een nieuw voorstel doen rond extra opvangcapaciteit voor transitmigranten. Dat zei hij in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Het negenpuntenplan voor de aanpak van transmigratie is aangevuld met een tiende maatregel: transmigranten overtuigen om asiel aan te vragen.

Staatssecretaris Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stelden begin september negen maatregelen voor tegen transmigratie: er kwam een nieuw nationaal administratief centrum in Steenokkerzeel, meer politiecontroles, meer acties rond het Maximiliaanpark, het opdrijven van de strijd tegen mensensmokkelaars, een betere beveiliging van de snelwegparkings en van de haven van Zeebrugge, ontradingscampagne bij mogelijke slachtoffers van mensenhandel en extra capaciteit in de gesloten centra.

Voor die extra capaciteit heeft staatssecretaris Francken onlangs de piste van een ponton op de regeringstafel gelegd. De ministerraad hakte toen de knoop nog niet door. Ook andere pistes, zoals kazernes, worden bekeken, omdat die misschien sneller beschikbaar zijn. Wellicht vrijdag leggen Francken en Jambon nu een voorstel op tafel van het kernkabinet.

Het actieplan is overigens aangevuld met een tiende punt: opgepakte transmigranten overtuigen om asiel aan te vragen.

De staatssecretaris werkt daarbij op de piste van een 'impliciete asielaanvraag', zei hij in de wandelgangen. Sommigen transmigranten weigeren asiel aan te vragen, ook al laten ze in hun verhoor duidelijk merken dat ze schrik hebben voor foltering of mishandeling in hun thuisland. Een dergelijk dossiers zou dan behandeld worden als een asielaanvraag en doorgegeven aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS), de onafhankelijke instantie die oordeelt over asielaanvragen.