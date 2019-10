Extinction Rebellion verzamelt getuigenissen over optreden Brusselse politie: “Als verhalen kloppen, kan dit niet door de beugel” ADN

15 oktober 2019

15u37

Bron: Belga 0 De betoging van Extinction Rebellion op het Brusselse Koningsplein zaterdag blijft nazinderen. De organisatie heeft al meer dan 30 getuigenissen verzameld van manifestanten over het optreden van de Brusselse politie, zowel op het plein zelf als in de cellencomplexen na de 435 arrestaties. Daarbij is sprake van verregaande pesterijen en mogelijk zelfs mishandelingen. De politie belooft een en ander te onderzoeken. "Als die verhalen kloppen, kan dit vanzelfsprekend niet door de beugel", zegt woordvoerster Ilse Van de keere.

Extinction Rebellion had opgeroepen tot een bezetting van de tuinen van het koninklijk paleis, om daar deel te nemen aan thematische volksvergaderingen over hoe België moet reageren op de klimaatcrisis. Maar die koninklijke tuinen bevinden zich in de neutrale zone, waar betogingen verboden zijn. De Brusselse politie had daarom alles in het werk gesteld om bezetting te verhinderen.

Arrestaties

147 betogers die toch een poging waagden om de tuinen te bereiken werden opgepakt, al slaagde een klein groepje van hen er wel in voet te zetten op het koninklijke gras. Het gros van de manifestanten verzamelde zich op het Koningsplein, maar kort voor 18 uur maakte de politie een einde aan hun actie. Op het Koningsplein werden nog eens 288 mensen opgepakt, zodat er in totaal 435 arrestaties werden uitgevoerd.

Pepperspray

Het politieoptreden krijgt flink wat kritiek. Vanuit verschillende hoeken worden onder meer het gebruik van het waterkanon en pepperspray tegen geweldloze betogers aan de kaak gesteld. Ook doken beelden op van manifestanten die al op de grond liggen en toch nog bespoten worden met pepperspray:

De politie kondigde al een onderzoek aan naar dat laatste incident, maar intussen blijft het politieoptreden onder vuur liggen.

Getuigenissen

Extinction Rebellion verzamelde al meer dan dertig getuigenissen van manifestanten over de politie. "Het gaat zowel over feiten die op het Koningsplein zelf plaatsvonden als nadien in de cellencomplexen", zegt Linde Polfliet, woordvoerster van Extinction Rebellion. "Veel mensen zijn sterk onder de indruk en zelfs perplex door wat er gebeurd is. Het gevoel dat bij velen overheerst, is dat ze niet dachten dat zoiets in België kon gebeuren.”

Bundelen

Extinction Rebellion is de getuigenissen nu aan het bundelen en overweegt om een collectieve klacht in te dienen, aldus de woordvoerster. "We gaan zeker samenzitten met een juridische expert om te zien wat mogelijk is, maar momenteel gaat onze energie naar de opvang van de mensen die met die verhalen komen. We hebben in onze groep een aantal psychologen en we verwijzen de mensen naar hen door, zodat ze kunnen opgevangen worden.”

Uitlaat motor

De krant De Standaard kon een aantal getuigen verzamelen die melding maken van een wel zeer verregaand incident dat na de betoging zou plaatsgevonden hebben in de garage van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt.

Daar waren een veertigtal manifestanten heengebracht na hun arrestatie. Volgens de manifestanten zouden enkele agenten alle deuren gesloten hebben, waarna een van hen op zijn motor zou gekropen zijn, de uitlaat op hen hebben gericht en meermaals fors hebben opgetrokken. De politieagent in kwestie zou minutenlang met zijn motor rond de groep zijn blijven rijden.

Ze lachten met ons en intimideerden ons. Een meisje werd onwel, viel op haar zij en gaf over. Enkele anderen plasten in hun broek, omdat ze niet naar het toilet mochten Getuigenis

"Toen begonnen anderen ook nog te roken, terwijl achter hun rug de verbodsbordjes hingen", klinkt het in De Standaard. "Het werd zeer benauwd in die kleine ruimte. Toen we om water vroegen, zeiden ze: 'Het is hier geen hotel.' Ze lachten met ons en intimideerden ons. Een meisje werd onwel, viel op haar zij en gaf over. Enkele anderen plasten in hun broek, omdat ze niet naar het toilet mochten.”

Onderzoek

"Als die verhalen kloppen, kan dit vanzelfsprekend niet door de beugel", zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. "We gaan dit zeker onderzoeken.”

Burgemeester Philippe Close kondigde aan met de actievoerders te willen samenzitten om te bekijken hoe nieuwe acties of betogingen kunnen georganiseerd worden, een aanbod dat niet in dovemansoren valt. "We zijn zeker bereid de dialoog aan te gaan", zegt Linde Polfliet.