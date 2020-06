Extinction Rebellion verwijdert letters ‘Finance’ van Financietoren HR

25 juni 2020

08u51

Bron: Belga 6 Vanmorgen heeft een kleine groep leden van sociale burgerbeweging Extinction Rebellion België de metalen letters ‘Finance’ van de muur bij de ingang van de Financietoren in Brussel verwijderd. De beweging hernoemt de toren tot Resilience Tower (Toren van Veerkracht, nvdr), dit als onderdeel van de actie ‘Onze Toekomst Onze Keuzes’ die zaterdag zal plaatsvinden.

Tijdens de actie is geen schade toegebracht aan de muur of de metalen letters, zo onderstreept de beweging in een persbericht donderdagmorgen. Extinction Rebellion België benadrukt dat “de letters slechts geleend zijn en zullen worden terugbezorgd aan de premier van een volgende federale regering, wanneer deze gevormd is, zodat ze in een museum kunnen worden geplaatst.”

“In dit gebouw bevindt zich onder andere het ministerie van Volksgezondheid en Immigratie. Dit alles onder de noemer ‘Finance’”, verklaart Seba, woordvoerder van Extinction Rebellion België. “Dit staat symbool voor datgene waar onze politiek zich door laat leiden. We willen dat onze regeringen zich focussen op het bouwen van een veerkrachtige samenleving die beter voorbereid is op de crisissen die ons nog te wachten staan.”

Op zaterdag 27 juni start Extinction Rebellion om 15 uur aan de Beurs de laatste actie in de campagne ‘Onze Toekomst, Onze keuzes’. Die wordt gevolgd door een actie om 16 uur in de Nieuwstraat en een slotactie om 17 uur bij de Financietoren waar een inauguratie van de nieuwe naam zal plaatsvinden. Tijdens deze ceremonie zal de toren officieel hernoemd worden tot ‘Resilience Tower’.

Met deze niet toegelaten bijeenkomst - waarbij alle sanitaire regels gevolgd worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zo stelt de beweging zelf - wil Extinction Rebellion de publieke ruimte terug opeisen om de zorgen van burgers kenbaar te maken.

Lees ook:

Dit zijn de klimaatrebellen van Extinction Rebellion: “Hoe meer geweld, hoe liever ze het hebben” (+)

Hoe de klimaatbeweging radicaliseert: “Waarom niet de huizen van ministers bezetten?” (+)