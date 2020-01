Extinction Rebellion: “Dwangsommen van bijna 2.000 euro per persoon zijn onwettig” SVM

21 januari 2020

16u58

Bron: Belga 14 De acties van Extinction Rebellion (XR) op het Autosalon in Brussel krijgen nog een staartje, want organisator Febiac eist dwangsommen van de 185 gearresteerde activisten. De klimaatactiegroep stelt in een persbericht dat die forse bedragen van bijna 2.000 euro per persoon onwettig zijn. “We waren vooraf nooit op de hoogte gebracht”, klinkt het.

Febiac diende volgens XR begin januari al een eenzijdig verzoekschrift in bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, in afwachting van de geplande acties op het Autosalon. Febiac zou ook een verbod van de acties en een dwangsom van 5.000 euro per persoon gevraagd hebben.

“Het verzoek van Febiac was slechts zeer gedeeltelijk gegrond. De voorzitter kende de gevraagde 5.000 euro niet toe en hield het toen bij een bedrag van 10 euro per overtreding en per persoon die de overtreding begaat", aldus XR.

Deurwaarder

De klimaatgroep heeft zijn acties van burgerlijke ongehoorzaamheid altijd publiek bekendgemaakt en dus vond er voorafgaand ook een vergadering plaats met de salonorganisator. Maar daar verzweeg Febiac volgens XR het bevelschrift. Op de dag van de acties was er wel een deurwaarder ter plaatse om de dwangsommen te laten betekenen bij de activisten. Er werd daarnaast per activist ook bijna 2.000 euro aan onkosten -de kosten voor de gerechtsdeurwaarder- gevraagd.

"Op zuiver juridisch vlak is XR ervan overtuigd dat Febiac in deze zaak een onrechtmatige procedure voert. Momenteel analyseert de juridische dienst van XR de verordening en verzamelen we getuigenissen om gepaste juridische stappen te ondernemen", zegt de klimaatactiegroep.

Febiac: “We waren op voorhand duidelijk genoeg”

Bij Febiac is echter een omgekeerd verhaal te horen. “We hebben op voorhand een meeting gehad met Extinction Rebellion en wij hebben toen ook duidelijk gemaakt dat we aan alle acties die op privéterrein plaatsvinden en in dat kader onwettig zijn een juridisch gevolg zouden geven”, aldus woordvoerder Joost Kaesemans. “Dat hebben we ook gedaan. Nu is het aan het gerecht om dat verder te behandelen en te bekijken wat dat oplevert. Verder commentaar gaan we er niet op geven.”