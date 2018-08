Explosievenhond slaat alarm in cruiseterminal van Zeebrugge, ontmijningsdienst ter plaatse Mathias Mariën

08 augustus 2018

14u52

Bron: Eigen berichtgeving 23 In Zeebrugge is een cruiseterminal volledig ontruimd nadat een explosievenhond iets verdacht opmerkte in de bagage van een van de schepen. Ook de Russische onderzeeër die deel uitmaakt van Seafront, werd ontruimd.

De omgeving is volledig afgesloten. Toeristen en passagiers worden op veilige afstand gehouden. Ontmijningsdienst DOVO onderzoekt de situatie.

Voorlopig is nog niet duidelijk hoe concreet het gevaar precies was. Maar de politie stelde een ruime perimeter in die iedereen op ruime afstand moest houden. Verschillende bewoners moesten daardoor hun woning verlaten.

Na twee uur afwachten, zijn het gebouw en de omliggende huizen opnieuw vrijgegeven.