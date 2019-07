Explosieven gevonden in huis in Anderlecht waren van Russische oud-militair ADN

11 juli 2019

11u28

Bron: Belga 0 De explosieven die zaterdag in Anderlecht werden gevonden, waren van een Russische ex-militair. De man is enkele jaren geleden overleden, meldt het Brusselse parket. Het dossier wordt afgesloten.

Zaterdagavond werd een zak met explosieven gevonden in een huis in Anderlecht, verborgen in een trede van een trap. De tas bevatte ook wapens zoals meerdere messen en Amerikaanse boksbeugels en ook een dertigtal ontstekers voor explosieven.

“Uit verschillende onderzoekselementen blijkt dat de zak die werd gevonden toebehoorde aan een Russische ex-militair, die overleed in 2011", laat Denis Goeman van het Brusselse parket weten. “Uit het verhoor van de voormalige eigenaar van het gebouw blijkt dat G.A., geboren in 1965, in de loop van de jaren 2000 reeds bekend stond om zijn bezit van messen. De Russische oud-militair bevond zich ook in een onstabiele psychologische toestand, die neigde naar paranoia”, vertelt de parketwoordvoerder.

“De onderzoekers van de federale gerechtelijke politie konden zijn identiteit achterhalen dankzij een vingerafdruk die werd gevonden op de binnenkant van de plakband rond een van de messen”, vervolgt hij. “Dit dossier heeft dus geen enkele link met de Tourstart of terrorisme.” Aangezien G.A. in 2011 overleed, zal het parket van Brussel het dossier sluiten na ontvangst van de resultaten van de laatste onderzoeksopdrachten.