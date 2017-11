Explosiegevaar bij brand met giftige rook in Drogenbos: politie vraagt om ramen en deuren te sluiten Tom Vierendeels

12u46

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 303 Tom Vierendeels Op de terreinen van de elektriciteitscentrale van Engie heeft een brand gewoed in een container. Het vu ur is onder controle, maar door de aanwezigheid van een grote batterij komen er chemische stoffen vrij. De brandweer probeert momenteel de temperatuur van de batterijen te laten zakken.

Op de site maakt iedereen zich momenteel klaar voor een mogelijke explosie. Aanwezigen moeten zich verschuilen en voertuigen worden weggehaald. Bedoeling is om de container vol te laten lopen met water, met explosiegevaar tot gevolg.

De politie vraagt inwoners van Vorst, Drogenbos, Ukkel en Anderlecht om ramen en deuren gesloten te houden. In het Brusselse zouden al mensen met ademhalingsproblemen kampen. Ook het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring, ter hoogte van Anderlecht- industrie, is gesloten.

#R0, Ingevolge een brand in de Drie Fonteinstraat ter hoogte van Anderlecht - Industrie. De uitrit (17) zijn beide richtingen afgesloten.

Aan de automobilisten wordt ook gevraagd om de ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Mobiris NL(@ MobirisNL) link

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd

Zaterdagvoormiddag was brand uitgebroken in een container met lithiumbatterijen op de terreinen van Engie Electrabel, in de Driefonteinenstraat in Drogenbos. De brand bleef de hele tijd beperkt tot de container, maar veroorzaakte wel een rookwolk met toxische stoffen. Rond de middag had de massaal uitgerukte brandweer het vuur onder controle, terwijl de rookwolk richting Brussel dreef.

De raadgevingen om "uit voorzorg ramen en deuren te sluiten" zijn voor de Brusselse regio, voor alle gemeenten. Dat laat CrisisCenter Belgium op Twitter weten. Voorlopig wordt in de Brusselse gemeenten het rampenplan wel nog niet in werking gesteld.

#Brand @ENGIEelectrabel #Drogenbos - toxische geur : #BEalert geactiveerd voor Brussel. Volg de raadgevingen : uit voorzorg sluit ramen en deuren CrisisCenter Belgium(@ CrisiscenterBE) link

"Batterij niet in werking"

Engie meldt intussen dat de container met batterijen niet direct in verband staat met de elektriciteitscentrale in Drogenbos. De batterij die in brand vloog, was op dat moment ook niet in werking, klinkt het.

