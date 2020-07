Exclusief voor abonnees

Explosief rapport schetst ijzingwekkend beeld van coronacrisis in woonzorgcentra: “Bewoner zat in haar onderbroek op de gang te huilen”

“Chaos. Paniek. Angst.”

Jeroen Bossaert Isolde Van Den Eynde

03 juli 2020

12u24

Een rapport van de Vlaamse Ombudsdienst dat Het Laatste Nieuws kon inkijken schetst een ijzingwekkend beeld van hoe het er in de woonzorgcentra aan toe is gegaan tijdens de coronacrisis. Maar liefst 45 anonieme getuigen luchten hun hart en vertellen schrijnende verhalen. “Toen ik een bewoner met Covid zag lijden en naar adem zag happen, dacht ik eraan om hem zelf uit zijn lijden te verlossen met een kussen. Het was verschrikkelijk.”