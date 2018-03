Explosief dossier toont gelijk van voedselagentschap FAVV aan: gerecht onmiddellijk ingelicht van fraude Veviba ADN

19 maart 2018

08u29

Bron: Belga 2 Het voedselagentschap FAVV heeft het gerecht meteen ingelicht van de fraude door het vleesbedrijf Veviba, na een controle in Kosovo. Dat blijkt uit een rapport van het FAVV dat De Tijd kon inzien. Het gerecht weigert het FAVV-rapport vrij te geven aan het parlement, dat zich vandaag opnieuw over de vleesfraude buigt.

Uit de tijdslijn in het rapport, dat De Tijd kon inzien, blijkt alvast dat het Voedselagentschap zijn werk heeft gedaan.

Op 27 september 2016 meldden de Kosovaarse autoriteiten de veterinaire diensten in België dat de etiketten op een lading vlees van Veviba niet overeenstemden met de inhoud. Op 30 september 2016 worden de diensten van het FAVV hiervan op de hoogte gebracht door de Belgische ambassade in Pristina. Op 6 oktober 2016 wordt een pv van inbreuk bezorgd aan procureur Dimitri Gourdange van het parket van Luxemburg in Neufchateau.

Gerechtelijk dossier geopend

Op 21 oktober wordt een gerechtelijk dossier geopend, waardoor het geheim van onderzoek moet worden gerespecteerd. Op 10 maart 2017 komt er op vraag van het FAVV een vergadering met de procureur des Konings van Neufchateau, waarin die gevraagd wordt om spoed te zetten achter het dossier Veviba en andere dossiers die het FAVV heeft doorgegeven. Maar de procureur laat weten dat er gewacht moet worden op het onderzoek.

Na nog enkele vergaderingen volgt dan op 28 februari 2018 een gezamenlijke controle bij Veviba in Bastenaken. Daarvan wordt op 3 maart 2018 een pv van inbreuk opgesteld. Op 6 maart 2018 krijgt het FAVV van onderzoeksrechter Thierry Maes de toestemming om administratief gevolg te geven aan de vastgestelde inbreuken bij Veviba.