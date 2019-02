Explosie in rusthuis Drogenbos veroorzaakt door buskruit van bewoner kg

09 februari 2019

15u12

Bron: Belga 0 De uitslaande brand die gisterenavond gewoed heeft in het woonzorgcentrum Palmyra in Drogenbos, zou dan toch veroorzaakt zijn door het buskruit dat in de getroffen kamer aanwezig was. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. De bewoner van de kamer, een voormalige brandweerman, kon nog niet worden ondervraagd. De man raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De brand in het woonzorgcentrum aan de Zennebeemd brak kort voor 23 uur uit toen zich een ontploffing voordeed in een serviceflat op de benedenverdieping van een van de gebouwen van het centrum. Verschillende brandweer- en medische ploegen kwamen ter plaatse en zowel het medisch als gemeentelijk rampenplan werden afgekondigd. De bewoners van de appartementen in het getroffen gebouw werden geëvacueerd naar een ander gebouw van hetzelfde woonzorgcentrum. Het ging in totaal om 44 mensen.



Rond 3 uur werden het medisch en gemeentelijk rampenplan opgeheven en was het grootste deel van de bewoners naar hun kamers teruggekeerd. Enkel een tiental bewoners van de benedenverdieping moesten de nacht elders doorbrengen.

Obussen en buskruit

In de kamer waar de explosie had plaatsgevonden, troffen de hulpdiensten een zestal obussen aan, alsook vuurwerk. "Die obussen waren leeg maar in de kamer lag ook buskruit", zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.



"Volgens de branddeskundige voerde de bewoner van de kamer, een voormalige brandweerman, waarschijnlijk een manipulatie uit met dat buskruit en is daarbij iets misgegaan, waardoor er een ontploffing heeft plaatsgevonden. Voorlopig gaan we alleszins niet uit van kwaad opzet. De man zelf is gewond geraakt maar verkeert niet in levensgevaar. Hij zal begin volgende week verhoord worden."

Eerder vandaag suggereerde de burgemeester van Drogenbos, Alexis Calmeyn, dat de brand werd veroorzaakt door een ontplofte gasfles. “Er werden wel obussen aangetroffen in de kamer waar de ontploffing plaatsvond, maar de kans dat er daar één van is ontploft, is gering”, zei de burgemeester. Volgens het parket blijkt dat dus niet te kloppen en zou het buskruit wel degelijk aan de oorzaak liggen.