Explosie in badkamer in Zedelgem, voorlopig gissen naar de oorzaak Jan Van Maele

20u20

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jan Van Maele Vanavond rond 19:00 uur deed zich in de badkamer van een hoeve in de Bergenstraat in Zedelgem een explosie voor. De bewoners werden opgeschrikt door een enorme knal. Niemand raakte gewond.

De brandweer was snel ter plaatse en voerde metingen uit, maar kon geen lek of gas vaststellen. Het blijft dus gissen naar de oorzaak van de explosie. De schade is wel aanzienlijk. Zo zijn de badkamerdeur en een muur (geen draagmuur) weggeblazen.

