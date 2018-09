Explosie bij Indaver in Antwerpse haven: één dode, vier gewonden HA Patrick Lefelon

13 september 2018

15u34

Bron: Belga, eigen berichtgeving 130 Bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver, langs de A12 in Stabroek (Antwerpen), is deze namiddag een explosie gebeurd. Daarbij kwam één medewerker om het leven en vielen nog vier gewonden.

De explosie vond volgens Indaver plaats tijdens het lossen van een vloeibare afvalstof in een opslagtank. "Onderzoek zal nog moeten uitwijzen wat er precies is misgelopen", zegt woordvoerster Inge Baertsoen.

Vijf mensen werden getroffen bij de explosie. Eén medewerker van het bedrijf is overleden. De vier anderen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Over hun toestand is niets bekend. "Onze aandacht gaat nu nog vooral naar het menselijke leed. Onze gedachten zijn bij de familie van het slachtoffer", aldus nog Baertsoen.

Truckers spreken over brokstukken die ter hoogte van Indaver op de rijbaan van de Havenweg zijn gevlogen. De brandweer ging ter plaatse, maar heeft de site intussen weer verlaten omdat er van brand geen sprake is, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens.

Volgens Indaver-woordvoerster Inge Baertsoen is er vooral veel schade aan het bedrijf zelf. De site werd eerder al preventief ontruimd.

Eind februari 2016 werd Indaver al eens opgeschrikt door een explosie en brand. Die ontploffing was het gevolg van een chemische reactie in een tankwagen. Er vielen toen geen slachtoffers.