Experts willen een staatssecretaris van Corona IB

29 september 2020

04u32

Bron: Belga 0 Enkele experts die afgelopen weekend in zwijgstaking gingen, willen een staatssecretaris van Corona in de nieuwe federale regering. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

De experts willen dat er in de nieuwe federale regering een aparte stoel komt voor "een staatssecretaris van Corona, die kan zorgen voor eenheid van commando", zo zeggen motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste en epidemioloog Pierre Van Damme aan Het Nieuwsblad. Ook biostatisticus Geert Molenberghs zet zijn schouders onder het idee.

Erika Vlieghe en Marc Van Ranst willen zich nog niet over het voorstel uitspreken, maar erkennen dat "centralisatie in deze crisis cruciaal is, zowel op bestuurlijk als op wetenschappelijk vlak".

Of in de nieuwe Vivaldi-regering uiteindelijk plaats zal zijn voor zo'n staatssecretaris van Corona, is nog onduidelijk. Aan de onderhandelingstafel was te horen dat er een verantwoordelijke voor het coronabeleid aangesteld zal worden. Maar een volledig staatssecretariaat aan het virus wijden, zou toch moeilijk liggen.

Regeringscommissaris

Wat wel op tafel ligt: er zal een regeringscommissaris voor corona worden aangesteld. Maar dat moet dan een medische expert zijn, zonder de politieke verantwoordelijkheid die een staatssecretaris draagt. Daarom pleiten Vansteenkiste, Van Damme en Molenberghs voor een combinatie van beide voorstellen. De regeringscommissaris zou het veelvoud aan wetenschappelijke bevindingen kunnen bundelen in concrete adviezen. De staatssecretaris neemt op zijn beurt de beslissingen en fungeert als politiek aanspreekpunt.