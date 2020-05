Experts waarschuwen voor té drastische aanpak: “Sluit de school niet voor elk kind met koorts. Zelfs niet voor elk kind met corona”

, zegt

Stefan Grielens van de vrije CLB’s.

In Mechelen ging gisteren een school dicht na alleen maar een vermoeden van Covid-besmetting van een kleuter. “Je kan niet voor elk kindje dat koorts maakt de hele school sluiten”, reageert Marc Van Ranst. Ook Lieven Boeve wil voorkomen dat te veel scholen te drastische beslissingen nemen. “Zelfs bij een bewezen besmetting, is het aangewezen individuele kinderen of leerkrachten te isoleren. Eerder dan onmiddellijk een hele school te sluiten”