Experts waarschuwen: “Motivatie bij Vlamingen om regels te volgen slinkt week na week”

Bieke Cornillie

30 april 2020

15u21

De motivatie om nog keurig in ons kot te blijven, slinkt sneller dan ooit. Nog maar de helft van de bevolking staat pal achter de maatregelen van de regering. En dat is verontrustend. “De kans is reëel dat de slinger straks helemáál doorslaat”, waarschuwen experten.