Experts waarschuwen met nieuwe grafiek dat curve opnieuw loodrecht zal stijgen als maatregelen nu al worden losgelaten HAA

20 april 2020

12u13 244 Coronavirus Als we de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 niet hadden ingevoerd op 14 maart, of vorige week al volledig hadden gelost, dan zou het aantal nieuwe coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen spectaculair omhoog zijn geschoten. Dat blijkt uit een grafiek van de Universiteit Hasselt die het Nationaal Crisiscentrum heeft voorgesteld op haar dagelijkse persconferentie.



De twee verwachte scenario’s werden in een grafiek gegoten door het team van Niel Hens, professor Biostatistiek aan de UHasselt, en maandagmiddag door de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André voorgesteld op de dagelijkse persconferentie over de verspreiding van Covid-19 in ons land.

Eerste scenario

De zwarte stippen op de grafiek stellen reële metingen voor en tonen het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen. “Dat is de afgeplatte curve die we momenteel zien”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. De stippen volgen een blauwe lijn, die de verwachtingen visueel weergeeft. Vervolgens worden er twee scenario’s gepresenteerd. Een koppel uitschieters springt daarbij meteen in het oog en wijst op het belang dat de maatregelen worden nageleefd.

In het eerste scenario wordt ervan uitgegaan dat de quarantaineregels op 14 maart niet waren ingevoerd. “Dan zou het aantal gevallen exponentieel zijn gestegen met heel waarschijnlijk een overbelasting van ons gezondheidssysteem”, aldus Van Gucht. “Door de collectieve inspanning hebben we het eerste scenario kunnen voorkomen”, voegt collega-viroloog Emmanuel André toe.

Tweede scenario

De tweede opgaande lijn geeft het scenario weer waarbij alle maatregelen zouden zijn losgelaten op 16 april, een dag nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste om de coronamaatregelen te verlengen tot en met 3 mei. Indien we de regels vorige week volledig hadden gelost, “dan hadden we heel waarschijnlijk opnieuw een exponentiële stijging kunnen zien van het aantal gevallen”. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is dat we nog steeds de maatregelen respecteren, benadrukt Van Gucht.

Het is belangrijk dat we de viruscirculatie eerst zo klein mogelijk maken Viroloog Steven Van Gucht

Viruscirculatie

“Om de curve zo plat mogelijk te houden en het verdere verloop van de curve naar beneden te krijgen, is het belangrijk dat we de viruscirculatie eerst zo klein mogelijk maken.” Daarna kunnen we met “meer gemak en meer garantie” een aantal maatregelen beginnen los te laten. We zullen in de toekomst echter waakzaam moeten blijven voor het virus, waarschuwt de viroloog nog. Dat kan door bijvoorbeeld sterk in te zetten op het testen van verdachte gevallen en het isoleren van nieuwe gevallen. Maar ook een aantal regels rond afstand zullen in acht moeten genomen blijven worden, klinkt het.

