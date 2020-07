Exclusief voor abonnees

Experts waarschuwden al op 3 juni om quarantaine te voorzien voor reizigers uit risicogebieden

TT FME

06 juli 2020

21u27

16

Of er niet veel eerder een plan voor de terugkeerders uit corona-risicogebieden had moeten klaar liggen, in plaats van daar nu, een week in de zomervakantie nog aan te beginnen? Verschillende virologen zeggen daar al weken om gevraagd te hebben, en dat blijkt ook uit het verslag van begin juni van de GEES, de groep experts die de exit-strategie begeleidt.