Experts vrezen voor muizen- en rattenplaag bij ons Redactie

15 augustus 2019

22u05 2

We moeten ons opmaken voor meer ratten- en muizenplagen. Dat zeggen experts. De reden is dat Europa strengere regels oplegt voor rattenvergif. De hoeveelheid gif per dosis is al fel verminderd, in Nederland zijn ze zelfs van plan om de verkoop aan particulieren volledig te verbieden.