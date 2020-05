Experts vrezen voor grote plaag van eikenprocessierupsen kv

14 mei 2020

20u19

Bron: VTM Nieuws 10 De eikenprocessierups is terug. Er zijn er nog méér dan vorig jaar. Boomverzorgers proberen ze massaal te verdelgen. Nu zijn ze nog onschadelijk, maar als je er vanaf volgende week mee in contact komt, krijg je felle irritatie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Momenteel zitten de rupsen nog in kleine groepjes samen, maar vanaf volgende week gaan ze grotere clusters beginnen vormen. De haartjes die je nu ziet, zijn lang en ongevaarlijk, maar elke rups ontwikkelt ook 700.000 brandhaartjes en die zijn wel schadelijk. De brandhaartjes zijn niet met het blote oog waarneembaar en zijn tussen 0,2 en 0,3 millimeter lang. Als we daarmee in contact komen, zorgt dat voor pijnlijke uitslag en jeuk.

Experts verwachten deze zomer een echte plaag.