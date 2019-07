Experts vrezen komst van nieuwe e-sigaret Juul TT

05 juli 2019

09u30

Bron: Belga 0 Juul, een in de Verenigde Staten razend populaire e-sigaret, mag vanaf augustus ook in België in de handel worden gebracht. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met toegestane e-sigaretten die de FOD Volksgezondheid eind vorige maand publiceerde, zo schrijft De Morgen. Juul is een product van tabaksgigant Phillip Morris. In de VS blijkt de nieuwe e-sigaret vooral erg populair bij minderjarigen. Gezondheidsexperts houden nu al het hart vast voor de intrede van Juul in ons land.

Het zou bij ons gaan om een lichtere variant, met geen 59 milligram nicotine per milliliter vloeistof, maar 18. Hiermee komt het bedrijf tegemoet aan de strengere Europese regelgeving die maximaal 20 milligram nicotine per milliliter toestaat, zegt Jan Eyckmans van de FOD. Volgens hem voldoen de producten ook aan alle andere wettelijke verplichtingen.

Of Juul vanaf augustus daadwerkelijk verkocht zal worden, is onduidelijk. Bij het bedrijf, dat sinds dit jaar ook een Belgische vennootschap heeft, was niemand bereikbaar voor toelichtingen, aldus de krant.

Verschillende experts, onder wie Stefaan Hendrickx van het Vlaams Instituut Gezond Leven, zijn erg bezorgd. Hendrickx verwijst onder andere naar vakblad JAMA Pediatrics waarin in mei stond dat bijna de helft van de Juul-volgers op Twitter minderjarig is. "In Amerika wordt nu ook onderzocht of Juul zijn reclame actief richt op kinderen via sociale media. Als Juul hier aan een verkoop begint, dan moeten we volgens mij daar ook nog beter op toezien. Ze gaan heel subtiel te werk, via influencers onder meer."

De vrees is ook dat e-sigaretten voor jongeren een opstap kunnen zijn naar de traditionele sigaret.